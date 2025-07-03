Боевой прием: в ОАЭ растет спрос на военную авиацию РФ

Почему Абу-Даби интересуется российской техникой и что от этого выигрывает Москва

В ОАЭ растет спрос на военную авиацию РФ на фоне спецоперации, заявил «Известиям» координатор парламентской группы дружбы с Эмиратами Владимир Гутенев. По его словам, особым интересом пользуются многоцелевой истребитель Су-35, а также вертолет Ка-52. В ноябре на 19-м международном авиасалоне Dubai Airshow Россия планирует заключить серию контрактов с арабскими партнерами. Помимо прямых закупок, Абу-Даби также намерен нарастить инвестиции в ряд российских проектов, включая производство БПЛА. Эксперты считают, что сотрудничество обеих стран в сфере ВТС продолжит укрепляться. О перспективах военно-технического взаимодействия с ОАЭ — в материале «Известий».

В ОАЭ растет спрос на военную авиацию РФ на фоне спецоперации, заявил «Известиям» координатор парламентской группы дружбы с Эмиратами Владимир Гутенев. По его словам, особым интересом пользуются многоцелевой истребитель Су-35, а также вертолет Ка-52. В ноябре на 19-м международном авиасалоне Dubai Airshow Россия планирует заключить серию контрактов с арабскими партнерами. Помимо прямых закупок, Абу-Даби также намерен нарастить инвестиции в ряд российских проектов, включая производство БПЛА. Эксперты считают, что сотрудничество обеих стран в сфере ВТС продолжит укрепляться. О перспективах военно-технического взаимодействия с ОАЭ — в материале «Известий».

Какая военная техника интересует Эмираты

В Объединенных Арабских Эмиратах растет спрос на российскую военную авиацию, которая используется в украинском конфликте. Главным образом речь идет об истребителе Су-35 и вертолете Ка-52, заявил «Известиям» координатор парламентской «группы дружбы» с ОАЭ Владимир Гутенев.

— В контексте авиационной техники, успешно применяемой в СВО, особенно выделяются многоцелевой истребитель Су-35 и вертолет Ка-52, спрос на которые постоянно растет. Также зарубежные покупатели проявляют интерес к истребителю Су-57Э, самолету-заправщику Ил-78МК-90А, военно-транспортному вертолету Ми-171Ш и вертолету Ми-28НЭ «Ночной охотник», доказавшему свою эффективность, — отметил он.

Кроме того, по его словам, в последнее время достигнуты значительные успехи в создании современных боевых беспилотных авиационных систем, а также систем радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки, которые также вызывают большой интерес.

В ноябре в ОАЭ состоится 19-й международный авиасалон Dubai Airshow. Ожидается, что на нем Абу-Даби может заключить серию контрактов о покупке российской военной авиации. Успехи на поле боя демонстрируют преимущество российского оружия и увеличивают к нему интерес со стороны зарубежных партнеров, включая Абу-Даби, отмечает Владимир Гутенев.

— Для нас как для страны, которая продемонстрировала красоту авиатехники не только на воздушных парадах, но и на полях сражений, где доказана ее эффективность, открываются новые возможности в части военно-технического сотрудничества. Площадка Объединенных Арабских Эмиратов всегда открывала перед нами новые возможности, потому что это одно из основных мест, где формируется контрактная база на годы вперед, — сказал он. — Очевидно, что продукция российского оборонно-промышленного комплекса будет пользоваться высоким спросом на предстоящем авиасалоне. Сегодня существует значительный неудовлетворенный спрос на военную технику. Несмотря на санкции, портфель заказов на нашу продукцию устойчиво превышает $50 млрд, — отметил Гутенев.

«Известия» обратились в посольство ОАЭ в РФ с вопросом о том, насколько ОАЭ заинтересованы в покупке российской авиации и могут ли в будущем заключаться контракты.

Увеличение спроса на российскую авиатехнику привело к тому, что многие образцы, которые ранее не предназначались для экспорта, сегодня успешно выводятся на международный рынок.

Помимо прямых закупок самолетов, ОАЭ также готовы инвестировать в российские военные разработки. Прежде всего РФ хотела бы привлечь средства для создания беспилотников. Их создание подразумевает внедрение новых технологий, включая системы управления, датчики и коммуникационные системы. При этом из-за санкций зарубежные инвестиции в российскую авиационную промышленность могут столкнуться с серьезными ограничениями, пояснил Гутенев.

Почему продукция РФ важна для безопасности ОАЭ

ОАЭ начали закупать советское вооружение еще в 1980-е годы. В тот период объем поставок был небольшим — главным товаром военных закупок стали советские боевые машины пехоты (БМП). Постепенно военно-техническое сотрудничество расширялось, а на сегодня среди всех арабских стран Персидского залива именно ОАЭ достигли самых высоких показателей в военной торговле с Россией, рассказала «Известиям» ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Елена Мелкумян.

Для укрепления безопасности государства Эмираты не ограничиваются военными поставками из России. Чтобы не зависеть от конкретного поставщика, Абу-Даби проводит политику диверсификации и закупает вооружение у нескольких стран. Большую долю на эмиратском рынке занимают США (поставки в интересах флота, танки, ракеты и авиационное компоненты), Франция (бронетехника, истребители), Индонезия (патрульные катера, автомобильная техника) и КНР, отметил в беседе с «Известиям» востоковед, консультант программы «Перспективы и потенциал сотрудничества России с государствами Персидского залива в вопросах глобальной безопасности и высоких технологий» (ПИР-Центр) Леонид Цуканов.

Военно-промышленный комплекс ОАЭ находится на подъеме. Страна занимает 54-е место в глобальном рейтинге военной мощи, удерживая эту позицию уже несколько лет. Из аравийских соседей Эмираты уступают только Саудовской Аравии (24-е место), уточнил востоковед. При этом эскалация ближневосточного конфликта и общемировой тренд на повышение обороноспособности стали для страны импульсом для дополнительных военных закупок у других государств, считает Елена Мелкумян.

В связи с этим Москва как проверенный временем торговый партнер продолжает наращивать военно-техническое сотрудничество с ОАЭ за счет крупных международных контрактов. В 2024 году общий товарооборот между странами достиг объема в $10 млрд.

При этом ключевое отличие Эмиратов от других стран Персидского залива — интерес к совместным разработкам с Россией. Если другие монархии при развитии военно-технического сотрудничества с Москвой делают ставку преимущественно на закупку готовых решений, Абу-Даби ищет способы в том числе внести свою лепту в разработки, отмечает Леонид Цуканов. Такой подход в целом укладывается в цель страны «не только покупать, но и производить», которая была заявлена в рамках долгосрочной стратегии «Столетие ОАЭ 2071».

В этом смысле планы Абу-Даби инвестировать в российские проекты по созданию БПЛА кажутся обоснованными. В РФ производству беспилотников уделяется особое внимание. В 2024 году Владимир Путин поручил создать до 48 центров для создания дронов в разных регионах. «Ключевая задача — производить широкую линейку воздушных беспилотных аппаратов, максимально быстро наладить серийное производство такой перспективной техники», — подчеркнул президент.

Рост интереса Эмиратов к продуктам российского ВПК можно также объяснить тем, что Москва с каждым годом увеличивает расходы в сфере национальной обороны. Их уровень достиг показателя в 6,3% ВВП и составил 32,5% федерального бюджета, заявил в декабре 2024-го министр обороны РФ Андрей Белоусов.

Максим Базанов