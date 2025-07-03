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ТАСС

The Guardian: Великобритания не остановила поставки оружия Украине вслед за США

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Флаги Великобритании и Украины на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаги Великобритании и Украины на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне.
Источник изображения: © AP Photo / Frank Augstein

По данным издания, европейские страны пытаются "заполнить пробелы" в вопросе поставок западного оружия

ЛОНДОН, 2 июля. /ТАСС/. Великобритания продолжает снабжать Украину вооружением, несмотря на решение США приостановить поставки боеприпасов. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на британских чиновников.

По данным издания, европейские страны пытаются "заполнить пробелы" в вопросе поставок западного оружия на Украину, но признают, что американские вооружения "представляют собой сливки имеющихся боеприпасов" и необходимы Киеву больше всего.

Ранее газета The New York Times проинформировала, что США приостановят поставку Украине ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot, высокоточных боеприпасов GMLRS, управляемых ракет Hellfire, переносных ракетных комплексов Stinger и ряда других вооружений. На этом фоне МИД Украины уже вызвал временного поверенного в делах США в Киеве Джона Гинкеля для обсуждения информации о приостановке поставок. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
США
Украина
Продукция
AGM-114
GMLRS
Patriot ЗРК
Stinger
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