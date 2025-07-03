Американская бомбардировка Ирана завершилась победой... Путина (Bloomberg, США)

Bloomberg: американская бомбардировка Ирана оказалась выгодной России

Перспектива новой войны на Ближнем Востоке отвлекла от Украины внимание и ресурсы США, пишет автор статьи для Bloomberg. И когда у ВСУ закончатся перехватчики ПВО, ВКС России обеспечат себе превосходство в воздухе над всей страной. А это сулит ей неминуемый крах.

Марк Чемпион

После двенадцатидневной войны Израиля с Ираном все единогласно пришли к тому, что она закончилась унижением не только Исламской Республики, но России, которая и пальцем не пошевелила ради верного союзника, потеряв при этом поставщика ключевых беспилотников. Но это в корне неверно истолковывает как приоритеты президента Владимира Путина, так и временные рамки, в которые он вписывает свою внешнюю политику.

Нет никаких сомнений в том, что намерения Путина восстановить статус России как влиятельного игрока на Ближнем Востоке были отброшены далеко назад. Падение режима Башара Асада в Сирии стало болезненным ударом. А неспособность прийти на выручку Ирану, с которым он только что подписал 20-летнее стратегическое партнерство, — позором.

Год назад это действительно навредило бы военной кампании Москвы на Украине, но теперь Россия штампует собственную версию беспилотника “Шахед” иранской разработки под названием “Герань” (Россия никогда не получала БПЛА "Шахед" из Ирана. – Прим. ИноСМИ). Куда важнее разобраться с тем, как все это вписывается в мировоззрение Путина и его внешнеполитические приоритеты. Уничтожение украинского государства для российского президента стоит гораздо выше любой другой цели (Путин никогда не ставил целью уничтожение украинской государственности. – Прим. ИноСМИ), будь то на Ближнем Востоке или где-либо еще. И в этом отношении американо-израильские удары по Ирану принесли свои плоды.

В общем и целом, новая война на Ближнем Востоке отвлекла внимание, энергию и ресурсы от Украины, предоставив Путину полную свободу действий. Даже на саммите НАТО на прошлой неделе единственный осязаемый результат — обещание увеличить расходы на оборону до уровней, не оправданных ничем кроме российской угрозы, — был отодвинут в долгий ящик. Никто не хотел злить Дональда Трампа в миг его триумфа.

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Если же конкретнее, то Израиль смог смягчить ракетные удары Исламской Республики, лишь значительно опустошив свои запасы перехватчиков, а также при помощи США, которые задействовали свои корабельные системы ПВО. Вашингтон вмешался, лишь будучи уверен, что у него хватит батарей Patriot (“Пэтриот”) для защиты своих военных баз по всему региону. Возможно, сейчас эта угроза временно отступила, но стратеги Пентагона обязаны исходить из того, что война возобновится и потребует еще больше средств ПВО — что, разумеется, сделает их еще менее доступными для Украины.

Поэтому ракетные и беспилотные удары по Украине резко обострились неспроста. В ночь на понедельник Россия провела крупнейший воздушный удар с начала боевых действий, запустив 477 беспилотников и ложных целей, а также 60 баллистических ракет, против которых требуются высокоуровневые перехватчики вроде тех же батарей "Пэтриот". Одно то, что Украина потеряла F-16 вместе с пилотом, пытаясь перехватить часть ракет, — явный показатель нагрузки на систему.

Атаки в предыдущие дни были лишь немногим слабее, поэтому за прозвучавшей на саммите НАТО мольбой Владимира Зеленского к Трампу предоставить перехватчики "Пэтриот" стоит не что иное, как отчаяние. На это Трамп довольно искренне сказал Зеленскому, что посмотрит, что США могут сделать, подчеркнув высокий спрос: “Нам они самим нужны. Мы поставляли их Израилю”.

Именно это для Путина самое важное — гораздо важнее сложившегося за рубежом впечатления, что он не смог прийти на помощь Ирану и бросил его в беде. Дело в том, что для него этот конфликт определит его историческое наследие в контексте строительства Российской империи на протяжении веков. Как якобы пошутил в 2022 году его министр иностранных дел Сергей Лавров, у президента всего три советника: “Иван Грозный, Петр Великий и Екатерина Великая”.

Ничто из событий последних трех лет не поколебало этих планов реставрации Великой России. Путина не просто задевает само существование независимой Украины — поглощение ее ресурсов, будь то человеческих, экономических или военных, для матушки-России — непременное условие, чтобы оказаться на вершине многополярного миропорядка, который, по его мнению, непременно заменит господство Запада. Вот почему в 2013 году его так разозлили намерения Украины подписать торговый договор с Европейским союзом: это означало, что Киев не присоединится к его собственной конкурирующей организации — Евразийскому союзу.

“Вся Украина наша”, — провозгласил Путин восторженной публике на ежегодном экономическом форуме в Петербурге 20 июня. Он даже не постеснялся прилюдно предъявить претензии на еще один город — Сумы. Не стройте иллюзий: следующими в этом списке окажутся Одесса и Харьков, а его охват будет определяться исключительно тем, чтó Кремль сочтет возможным при приемлемых затратах.

Украина находится на переломном этапе. До прихода Трампа к власти на передовой царило некоторое равновесие: казалось, что Путин может расходовать личный состав, обменивая его на клочки украинской земли, достаточно долго, чтобы оборона Киева при этом не рухнула. С прекращением же военной поддержки США эти расчеты изменились: дальнобойные ракеты и беспилотники прокладывают России путь к победе.

После того, как на Украине закончатся перехватчики ПВО, ВКС России — — все еще угрожающих размеров и возможностей — впервые с начала конфликта смогут обеспечить себе превосходство в воздухе по всей стране. Безнаказанность, с которой израильские самолеты бомбили Иран, должна послужить своевременным напоминанием о том, чтó это может сулить Украине: катастрофу и крах оборонительных рубежей, поскольку ее войска будут разбомблены с воздуха и сломлены.

Трамп отказался от безнравственных упреков в адрес Украины, которую одно время винил в развязывании конфликта, и переключился на жалобы на Путина, который не заинтересован в мирных переговорах. Но ему нужно пойти дальше. Нужно признаться — как минимум, самому себе — что Путин обвел его вокруг пальца. Разведчик и хозяин Кремля воспользовался отчаянным стремлением Трампа прекратить огонь и устремился к военным целям России — на этапе, когда у США у самих копятся уязвимости, включая надвигающийся кредитный кризис.

Пройдут годы, прежде чем можно будет с уверенностью сказать, что военное вмешательство США в Иран было успешным или провальным. Но если есть вывод, который Трампу следует извлечь из успешно навязанного Израилю и Ирану прекращения огня, так это то, что для достижения мира посредством силы сперва надо эту самую силу продемонстрировать. Увы, в отношениях с Кремлем это ему пока не удалось.

Марк Чемпион — обозреватель Bloomberg, освещает Европу, Россию и Ближний Восток. Бывший руководитель стамбульского бюро The Wall Street Journal