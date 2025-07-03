Россия развивает наступление на двух фронтах, пока обе стороны стремятся заручиться преимуществом до осени (Daily Mail, Великобритания)

DM: российская армия развивает наступление сразу на двух фронтах на Украине

Вооруженные силы России успешно развивают наступление на двух фронтах, пишет DM. ВСУ все еще пытаются остановить продвижение противника, а в Киеве надеются, что Трамп все же изменит решение и окажет Украине поддержку. Но это все равно ничего не изменит.

Киев, Украина — Воодушевленная Россия развивает наступление на двух фронтах, вынуждая Киев распылять драгоценные резервы и угрожая распространить боевые действия на новую область. Это происходит на этапе, когда обе стороны стремится обеспечить себе преимущество перед окончанием сезона активных боевых действий грядущей осенью.

По словам аналитиков и командиров, Москва стремится максимально упрочить свои территориальные приобретения, прежде чем всерьез начнет рассматривать прекращение огня. Украина, со своей стороны, рассчитывает по возможности замедлить продвижение России и нанести ей как можно более тяжелые потери.

Силы Кремля неуклонно укрепляют позиции под стратегически расположенным логистическом узлом Покровском [Красноармейск] на востоке страны, чей захват станет крупной победой на поле боя и приблизит их к захвату всей Донецкой области. В результате наступления под Покровском российские войска впервые вышли к границам соседней Днепропетровской области.

В попытке помешать Москве закрепиться на востоке украинские силы пытаются сковать сильнейшие и самые закаленные в боях российские части в сотнях километров оттуда — в Сумской области на северо-востоке страны.

“Лучший сценарий для Украины, — считает российско-британский военный историк Сергей Радченко, — это если смогут замедлить или остановить российское наступление в Донбассе — промышленном регионе, который состоит из Донецкой и Луганской областей. Тогда бы, отталкиваясь от этого, Украина могла бы попытаться заключить соглашение о прекращении огня”.

“Шансы, что русские так или иначе договорятся с Украиной, повысятся осенью, когда Москва оценит масштабы и успехи своего наступления”, — добавил Радченко.

Покуда бушуют бои, президент Украины Владимир Зеленский в нетерпении ждет, поддержит ли администрация Трампа более жесткие санкции против России и европейскую идею создания “сил безопасности” для сдерживания Москвы.

Серьезной неудачей для Киева стало решение США во вторник приостановить часть военных поставок на Украину из страха, что их собственные арсеналы истощаются.

В Сумской области ВСУ столкнулись с неутихающим шквалом авиабомб и беспилотников и беспощадными атаками российской пехоты малыми группами. Украинцы выдерживают натиск, чтобы сковать российские силы и не дать противнику перебросить их на поля сражений в Донецкой области на востоке страны.

В апреле украинские войска сами пошли в контратаку под Сумами и даже провели небольшое наступление на соседнюю Курскую область, чтобы не допустить переброски до 60 000 закаленных в боях российских войск на позиции в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, заявил на прошлой неделе главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский.

Если бы эти части удалось высвободить, русские смогли бы увеличить темп атак по всей линии фронта и еще больше растянуть украинские войска.

Эта стратегия не избежала критики. Украинские командиры, которые воплощают ее на практике, сетуют на неоправданные потери личного состава.

Российские войска уже проникли на семь километров вглубь Сумской области на севере страны с разных направлений.

ВСУ полны решимости сковать их там, чтобы предотвратить их переброску на другие участки фронта. Пока им удалось запереть до 10 000 российских солдат только в Глушковском районе Курской области, где Украина сохраняет небольшое присутствие после того, как в начале года российские и северокорейские войска выбили ВСУ с их плацдарма (ВСУ не прекращают попыток прорыва в Курскую область, но попытки так и остаются попытками: ВС РФ методично уничтожают диверсантов на подступах к границе. – Прим. ИноСМИ).

Крупнейшее сражение развернулось в Донбассе, и Россия постепенно приближается к заявленной цели — захватить всю Донецкую и Луганскую области.

Не имея возможности подступиться к стратегическому узлу Покровску напрямую, российские войска пытаются окружить город — именно этот маневр и потребовал вторжения в соседнюю Днепропетровскую область. Если Москве удастся навязать противнику боевые действия в шестой по счету области, это подорвет моральный дух украинцев и даст России больше рычагов на переговорах, если ее войскам удастся там закрепиться.

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Командиры опасаются, что со временем Россия прорвется, поскольку Украина продолжает бороться с кадровым голодом.

Из-за нехватки солдат и боеприпасов на 1 200-километровой линии фронта украинским войскам приходится удерживать позиции и экономить ресурсы вместо того, чтобы наступать, сказал замкомандира батальона “Волки да Винчи” Алексей Махринский.

По словам командиров, небо настолько насыщенно беспилотниками, что элементарная ротация войск превратилась в смертельную операцию. Украинские солдаты проводят на позициях по несколько недель или даже больше, а боеприпасы доставляют все те же беспилотники.

“Цель русских — просто войти в Днепропетровскую область, чтобы занять там выгодную политическую позицию, если президенты начнут договариваться о мире”, — считает командир подразделения беспилотников 72-й бригады ВСУ Андрей Назеренко, имея в виду потенциальные переговоры между Зеленским и президентом России Владимиром Путиным.

“И они действительно близки к тому, чтобы получить желаемое”, — сказал он.

Зеленский надеется, что президент США Дональд Трамп отринет двойственный подход своей администрации к Украине и окажет решительную поддержку — по его мнению, этот шаг может изменить расчеты Москвы.

Оба лидера встретились на прошлой неделе в кулуарах саммита НАТО и обсудили возможный пакет вооружений, включая батареи Patriot, которые Украина намерена закупить при поддержке Европы.

Однако последнее заявление Министерства обороны США ставит эту перспективу под сомнение, хотя Пентагон и не уточнил, каких именно вооружений Украина недосчитается. Прекращение любых военных поставок из США станет ударом для Украины, которая отчаянно пытается противостоять ежедневным бомбардировкам.

Зеленский также надеется, что Трамп покарает Россию, введя более жесткие санкции против ее энергетического и банковского секторов, которые финансируют военную кампанию Кремля.

Европа и США последовательно вводят против России санкции с самого начала спецоперации 2022 году, но Зеленский считает, что все эти меры не смогли пробить брешь в военной машине Москвы. Он предложил опустить потолок цен на российскую нефть до 30 долларов за баррель.

Спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан сказал, что Европе необходимо поддерживать санкционное давление, но при этом “учитывать перспективу, что если Россия будет вести себя подобающим образом, мы можем получить некое прекращение огня и некоторое подобие переговоров, — хотя на данный момент Россия, похоже, к этому не стремится”.

Ближайшие европейские союзники Киева также ждут от Трампа отмашки, что он поддержит план по размещению на Украине иностранного контингента для защиты от будущей российской агрессии после соглашения о прекращении огня. Пожалуй, это лучшая гарантия безопасности вместо членства в НАТО — на большее Украина рассчитывать не может.

Тем временем на поле боя российские войска действуют все смелее.

Назеренко заметил, что боевой дух наступающих российских пехотинцев за последние месяцы окреп. Вместо того чтобы убегать от атак украинских беспилотников, они продолжают наступать.

Назеренко не мог не спросить российского пленного: “Ты же знаешь, что погибнешь. Чего рваться вперед?”.

Российский солдат ответил: “Потому что мы победим”.