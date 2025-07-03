«Практически бесшумная машина»: Нидерланды закупили для ВСУ тактические автомобили Ermine

Источник изображения: topwar.ru
Нидерланды закупили для нужд ВСУ у компании Rheinmetall Defence Nederland тактические автомобили Ermine. Всего украинская армия должна получить в 2026 году 20 транспортных средств этого типа, выполненных как в управляемой, так и в безэкипажной версиях.
Как указывается производителем, новая техника предназначена для медицинской эвакуации с передовой, хотя она может снаряжаться и различными средствами поражения. Данные машины имеют модульную конструкцию. На данный момент в их семейство входят вездеход, мотовездеход и квадроцикл. Все эти модели доступны в различных конфигурациях, в том числе с колёсной формулой 4×4 и 6×6.
Источник изображения: topwar.ru
Они оснащаются дизель-электрической гибридной силовой установкой, которая благодаря своей малошумности даёт тактические преимущества. Встроенные аккумуляторы ёмкостью 16 или 32 кВт/ч питают электродвигатели мощностью 30 кВт. Они позволяют незаметно для противника преодолевать до 50 км по пересечённой местности и до 100 км по дорожному покрытию.
Источник изображения: topwar.ru
- говорится на сайте разработчика.
Грузоподъёмность составляет от 500 кг (в варианте 4х4) до 1 тонны (6х6), дальность хода до 1200 км.
Закупка 20 единиц Ermine стала первым заказом этого типа техники, разработанного совсем недавно. Теперь машинам предстоит боевую обкатку на Украине.