Ракетная остановка: запасов вооружений Украине хватит лишь на полгода

США заморозили поставки некоторых видов оружия Киеву, Европа не в состоянии полностью компенсировать эти потери

Глава Пентагона Пит Хегсет распорядился приостановить поставки Украине некоторых видов оружия, прежде всего ракет. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на официальные лица минобороны. Речь идет, в частности, о ракетах Patriot, Hellfire, GMLRS, Stinger. Это решение принято на фоне идущей сейчас переоценки содержимого американских арсеналов — Пентагон опасается, что боезапасы Америки сократились до непозволительно низкого уровня. Замену поставкам из США Украина будет просить у Европы, считают эксперты. Однако это в любом случае серьезно скажется на боеспособности ВСУ. По мнению экспертов, нынешних запасов оружия нашему противнику хватит всего на шесть месяцев.

Пентагон заморозил новые военные поставки Киеву

США приостановили поставки некоторых видов оружия на Украину, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на официальные лица минобороны. Согласно этой информации, решение принял глава Пентагона Пит Хегсет.

Министр обороны США Пит Хегсет Источник изображения: Фото: Global Look Press/Po1 Alexander Kubitza/Department

Журналисты уточняют, что речь идет о десятках ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot, тысячах 155-миллиметровых осколочно-фугасных гаубичных боеприпасов, более 100 управляемых ракет Hellfire и свыше 250 ракет GMLRS, а также десятках ракет класса «земля – воздух» Stinger, «воздух – воздух» AIM и гранатометов.

Справка «Известий» Patriot — это мобильный зенитный ракетный комплекс (ЗРК) и система противоракетной обороны, которая позволяет сбивать ракеты противника до того, как они поразят цель. Ракеты GMLRS — управляемые реактивные снаряды — Вооруженные силы Украины использовали для нанесения ударов по российским войскам и мирным объектам. Дальнобойность этих снарядов составляет 150 км. Они являются высокоточными — отклонение от цели составляет около 3 м. Ракета Hellfire принадлежит к классу «воздух – земля». Она имеет полуактивное лазерное или активное радиолокационное наведение. Американский переносной зенитно-ракетный комплекс Stringer предназначен для поражения низколетящих воздушных целей (самолетов, вертолетов, БПЛА), а также для обстрела небронированных наземных или надводных целей. AIM — американская управляемая ракета класса «воздух – воздух» средней дальности. Предназначена для поражения воздушных целей за пределами прямой видимости цели.

«Хегсет распорядился о приостановке через несколько недель после того, как он издал меморандум с приказом пересмотреть запасы боеприпасов США», — говорится в материале.

По информации источников, это может продлиться до тех пор, пока не будет завершена оценка количества вооружений, которые находятся на складах армии США. В случае если обнаружится дефицит боеприпасов, отсрочка может быть пролонгирована на продолжительное время.

Ранее о планах Пентагона не направлять Вооруженным силам Украины зенитные ракеты и другие высокоточные боеприпасы также сообщала газета Politico. По информации издания, это решение было принято еще в начале июня из-за опасений, что боезапасы США уменьшились.

Управляемые ракеты Hellfire Источник изображения: Фото: TASS/Zuma

Приостановка поставок оружия Украине приближает окончание специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение США отложить поставки ряда видов снарядов и ракет.

— Насколько мы понимаем, причиной этого решения были пустые склады, нехватка вооружений на складах, — сказал Песков.

Пентагон приостановил поставки, о которых стороны планировали договориться в течении 2025 года, считает военный эксперт Дмитрий Корнев. Но те системы вооружения, которые было решено передать Украине в 2024 году и ранее, всё же отправят нашему противнику.

— Замену всему этому Украина будет искать у европейских стран, в том числе из американских поставок им, — сказал он «Известиям». — Сама Европа тоже будет пытаться компенсировать этот провал, но полностью заместить американские поставки в течении следующего года у нее не получится. Только в случае, если конфликт будет продолжаться еще года два-три, она сможет постепенно возместить всё ВСУ. Но к тому времени сами Соединенные Штаты могут поменять свою позицию. На самом деле они могут это сделать и сейчас.

Фото: Global Look Press/Airman 1st Class Amanda Jett Источник изображения: iz.ru

Запасов вооружений, как американских, так и европейских, которое сейчас есть у Украины, хватит на шесть месяцев, предположил эксперт. Ограничение поступления оружия значительно скажется на боеспособности Вооруженных сил Украины, они будут обескровлены. И здесь начнутся проблемы не только с техникой, но и с личным составом — а их нельзя решить поставками из США или других стран.

Раннее «Известия» подробно писали о том, чего лишаться украинские войска без поддержки США и способен ли ЕС полностью заменить американские поставки оружия Киеву.

Почему поставки на Украину — не в приоритете у США

Украина у США никогда не была в приоритете, первоочередное внимание Штатов всегда было направлено на Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), полагает военный эксперт Вадим Козюлин.

— На протяжении последних лет основные поставки американских противоракетных средств и ПВО шли в Азию. США также снабжало оружием соседей Китая, ведь с ним они сегодня соперничают в первую очередь. Америка даже снимала с Ближнего Востока средства противовоздушной обороны, чтобы отправить в АТР и усилиться там. Такая у них была стратегия, — сказал он.

Фото: Global Look Press/US Navy Источник изображения: iz.ru

По словам эксперта, события последнего года заставили Соединенные Штаты немного пересмотреть свои планы. Возникла необходимость усилить Израиль и транзитные страны — такие как Ирак.

— Поставки на Украину и в Израиль не были в приоритете, но ситуация вынудила, и мы видим, что США поистратились. А получение возмещения не простой процесс — надо выбить средства, заключить контракты, на что требуются время и деньги. Кроме того, американское оружие в разы дороже, чем российское. Поэтому здесь нет ничего личного, чистый бизнес. Сейчас США важнее защитить себя, а остальным раздать всё по остаточному принципу, — отметил Вадим Козюлин.

Кроме того, президент США Дональд Трамп понимает, что Украина терпит поражение, и ему не хочется связывать свое имя с этим фактом, уверен военный эксперт Виктор Литовкин.

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова Источник изображения: iz.ru

— Он хочет выйти из этой ситуации и возложить на Европу роль спонсора Украины, — подчеркнул он. — Не случайно президент Франции Эммануэль Макрон вчера позвонил Владимиру Путину и провел первый телефонный разговор спустя почти три года. Однако у Европы своего вооружения практически нет, поэтому они продолжат закупать его у США и пересылать на Украину. Это позволит ВСУ продолжить воевать американским оружием.

В проекте бюджета США на 2026–2027 годы не заложены деньги на помощь Киеву, уточнил эксперт. Сейчас Украине поставляются остатки из того пакета на $6 млрд, который «завещал» предыдущий президент США Джо Байден. Но последние партии в рамках этих поставок прибудут на Украину уже в августе этого года.

Юлия Леонова