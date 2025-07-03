Более 1000 мин за сутки: показаны кадры работы робототехнического комплекса «Уран-6» в Курской области

Источник изображения: topwar.ru

Работа сапера требует огромного количества отточенных до автоматизма навыков, терпения и знаний множества видов боеприпасов. Последнее особенно актуально с учетом той опасной «солянки», которую в изобилии поставил и, пусть теперь в меньших объемах, продолжает поставлять на Украину Запад.

Решение этой проблемы есть. Это специальные роботизированные комплексы для разминирования, которые не только кратно увеличивают эффективность работы саперов Международного противоминного центра Вооруженных сил Инженерных войск ВС РФ, но и в прямом смысле берегут их здоровье и жизни.

В частности, Министерство обороны РФ показало кадры работы робототехнического комплекса «Уран-6» в некогда оккупированном ВСУ Большесолдатском районе Курской области. Отступая, украинские националисты постарались оставить после себя как можно больше взрывоопасных сюрпризов, включая запрещенные международной конвенцией противопехотные мины.

Естественно, они обычно замаскированы, могут иметь двойную защиту, да еще и размещаются в тех местах, где, очевидно, вред могут нанести гражданским. К примеру, в данном случае «Уран-6» с шириной траления без малого два метра вычищает от мин чистое поле, где, очевидно, еще перед оккупацией был собран урожай. Никаких укреплений врага, которые могли потребовать минной защиты, не наблюдается. Расчет был очевиден — враг, отступая, рассчитывал, что на минах подорвутся именно мирные жители Курской области. Не вышло.

Источник изображения: topwar.ru

Комплексу «Уран-6» любые взрывоопасные ловушки не страшны. Инженеры группировки войск «Север» ВС РФ активно применяют робототехнические системы разминирования. В отличие от людей, усталости они не знают и выполняют свою важную работу по обезвреживанию российской земли круглые сутки. За это время роботизированный противоминный комплекс, управляемый посменно расчетом операторов с безопасного расстояния, успевает уничтожить более тысячи мин и других взрывоопасных предметов.

Многофункциональный робототехнический комплекс разминирования «Уран-6» предназначен для проделывания проходов в минных полях и сплошной очистки местности от противопехотных мин и взрывоопасных предметов. Комплекс оснащен пятью различными сменными инструментами: бойковым, катковым и фрезерным тралами, а также бульдозерным отвалом и механическим схватом. Это позволяет работать с любыми типами грунтов, включая скалистые породы.

Аппаратура комплекса позволяет не только находить и обезвреживать боеприпасы, но и правильно их идентифицировать. Например, «Уран-6» может отличить артиллерийский снаряд от авиационной бомбы или противотанковой мины.

Источник изображения: topwar.ru

И это еще не все, спасибо нашим военным инженерам. Комплекс способен преодолевать вертикальную стенку высотой до 1 метра и ров шириной до 1,5 метра. Также он может двигаться по подъемам и спускам крутизной до 20° и косогорам.

Оператор может управлять комплексом на удалении до 1500 метров в прямой видимости. Помимо всего прочего, на устройстве имеется четыре видеокамеры, которые обеспечивают круговой обзор. Один робот за день может провести разминирование местности, которое могло бы выполнить подразделение из 20 саперов.



