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Интерфакс-АВН

Масса МКС к 2025 году достигла 420 тонн - РКК "Энергия"

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МКС
МКС.
Источник изображения: © Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ ТАСС

Москва. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Масса Международной космической станции (МКС) увеличилась более чем в 10 раз с момента ее запуска, к 2025 году она составляет около 420 тонн, сообщили в Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия".

"Первый модуль станции был запущен в 1998 г., и к 2025 г. масса МКС достигла 420 т", - говорится в статье, опубликованной в журнале "Космическая техника и технологии".

Среди авторов материала заместитель гендиректора - генеральный конструктор РКК "Энергия" Владимир Соловьев.

В декабре 2023 года правительство США одобрило продление соглашения по использованию МКС до 2030 года. В апреле того же года Россия проинформировала партнеров о продлении участия в проекте до 2028 года.

2 октября 2023 года Юрий Борисов, занимавший тогда должность главы "Роскосмоса", заявил, что участие России в проекте МКС после 2028 года будет определяться техсостоянием станции. По его словам, в случае решения о прекращении проекта, страны-партнеры договорятся о проведении контролируемого свода МКС с орбиты.

Россия планирует создать национальную станцию, которая придет на смену МКС. Развертывание РОС планируется начать с запуска научно-энергетического модуля в декабре 2027 года с космодрома Восточный ракетой-носителем "Ангара-А5М".

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