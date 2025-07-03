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ЦАМТО

ВС Тайваня получили первые пусковые установки ПКР "Гарпун"

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Старт ПКР «Гарпун» с борта корабля ВМС Великобритании
Старт ПКР «Гарпун» с борта корабля ВМС Великобритании.
Источник изображения: invoen.ru

ЦАМТО, 2 июля. По информации тайваньских СМИ, первые пять наземных пусковых установок из состава систем береговой обороны на базе ПКР "Гарпун" вместе с радиолокационной станцией доставлены на Тайвань из США.

Как сообщил агентству CNA анонимный источник, знакомый с ситуацией, курс обучения офицеров ВМС Тайваня приемке и развертыванию системы вооружения уже начался. Информация о том, когда были доставлены пусковые установки, не раскрывается.

Как сообщал ЦАМТО, в октябре 2020 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Тайваню в рамках программы "Иностранные военные продажи" до 100 систем береговой обороны HCDS (Harpoon Coastal Defense System), в состав которых войдут до 400 ПКР RGM-84L-4 "Гарпун" Блок-2, 4 учебные ракеты RTM-84L-4 "Гарпун", а также другого сопутствующего оборудования, РЛС, техники и услуг. Общая стоимость заказа может составить 2,37 млрд. долл.

В июне 2021 года МНО Тайваня подтвердило, что подписало с Американским институтом на Тайване (AIT) контракты на поставку РСЗО M142 HIMARS и систем береговой обороны на базе ПКР "Гарпун".

Как предполагается, поставка ракетных комплексов должна быть завершена к 2028 году.

Для размещения комплексов HCDS, а также находящихся в разработке национальных систем данного типа командование ВС Тайваня приступило к строительству баз противокорабельных ракет в Тайнане, Гаосюне, Пиндуне и Тайдуне.

В следующем году ВМС планируют создать командование береговой обороны, в состав которого войдут подразделения разведки, связи и поражения.

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Страны
США
Тайвань
Продукция
Harpoon ПКР
HIMARS
Проекты
2020-й год
Военные учения
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