Войти
Lenta.ru

Стрельбу из модернизированного гранатомета «Пламя» показали на видео

378
0
0
Военнослужащий стреляет из АГС-17
Военнослужащий стреляет из АГС-17.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Лисицын

Минобороны показало стрельбу из гранатомета АГС-17 с «банкой» на видео

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России применили автоматический станковый гранатомет АГС-17 с пламегасителем закрытого типа («банкой») в зоне СВО. Соответствующий ролик опубликовало Минобороны России в Telegram.



На видео показали работу гранатометчиков, которые поразили огневые точки противника, обеспечив продвижение войск. Бойцы использовали АГС-17 с доработанным пламегасителем, повышающим скрытность.

«С пламегасителем на АГС практически не слышно выстрелов, а пламя при стрельбе заметно снижено — особенно в темное время суток», — сказал командир гранатометного взвода с позывным Хаски.

По его словам, при стрельбе из АГС без пламегасителя «светится» половина лесополосы, а «банка» улучшает маскировку.

В мае стало известно, что армия США определила победителя конкурса xTech Soldier Lethality, в рамках которого создавали оружие для повышения огневой мощи отдельного бойца. Пентагон хочет принять на вооружение гранатомет Support Rifle System, который сможет поражать дроны программируемыми боеприпасами.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
M16
АГС-17
Компании
Минoбороны РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.07 09:20
  • 2
В России заметили огневую точку с корабельной пушкой
  • 03.07 02:14
  • 9542
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 03.07 02:06
  • 5
«Возможен заказ на сотни машин»: на Украине проходят испытания словацкого противодронового бронеавтомобиля Wolf 25 AD
  • 03.07 02:02
  • 1
Ответ на "Утечки раскрыли тайный британский план “потопить весь Черноморский флот” (The Grayzone, США)"
  • 03.07 01:45
  • 1
Россия выдвинула жесткий ультиматум Британии: "Откровенно враждебно!" (Daily Express, Великобритания)
  • 03.07 00:33
  • 1
В США оценили создающую проблемы для НАТО ракету России
  • 03.07 00:26
  • 1
Короткие с очередями: новые автоматы «Калашников» испытывают в зоне СВО
  • 03.07 00:03
  • 1
Плохие новости для НАТО: у России есть запас ракет "Орешник" (infoBRICS, Китай)
  • 02.07 23:55
  • 1
Перспективная американская ракета Blackbeard GL
  • 02.07 23:38
  • 1
Интеллектуальные способности высших военных командиров
  • 02.07 23:25
  • 1
"Полный коллапс". Какие слабые места есть в обороне Украины
  • 02.07 23:14
  • 1
В зону СВО поступили плащи для маскировки бойцов
  • 02.07 21:35
  • 1096
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 02.07 21:18
  • 0
Ответ на "В США впечатлились российским «всевидящим монстром»"
  • 02.07 19:10
  • 487
Претензии к администрации сайта