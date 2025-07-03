Стрельбу из модернизированного гранатомета «Пламя» показали на видео

Минобороны показало стрельбу из гранатомета АГС-17 с «банкой» на видео

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России применили автоматический станковый гранатомет АГС-17 с пламегасителем закрытого типа («банкой») в зоне СВО. Соответствующий ролик опубликовало Минобороны России в Telegram.

На видео показали работу гранатометчиков, которые поразили огневые точки противника, обеспечив продвижение войск. Бойцы использовали АГС-17 с доработанным пламегасителем, повышающим скрытность.

«С пламегасителем на АГС практически не слышно выстрелов, а пламя при стрельбе заметно снижено — особенно в темное время суток», — сказал командир гранатометного взвода с позывным Хаски.

По его словам, при стрельбе из АГС без пламегасителя «светится» половина лесополосы, а «банка» улучшает маскировку.

В мае стало известно, что армия США определила победителя конкурса xTech Soldier Lethality, в рамках которого создавали оружие для повышения огневой мощи отдельного бойца. Пентагон хочет принять на вооружение гранатомет Support Rifle System, который сможет поражать дроны программируемыми боеприпасами.