Рособоронэкспорт завершил строительство первой очереди завода по выпуску патронов калибра 7,62 мм в Венесуэле

ЦАМТО, 2 июля. Рособоронэкспорт (входит в ГК "Ростех") завершил строительство первой очереди завода по выпуску патронов калибра 7,62 мм для автоматов Калашникова в Венесуэле.

Предприятие будет выпускать до 70 млн. патронов в год и значительно повысит оборонный потенциал страны, обеспечивая Венесуэлу боеприпасами собственного производства.

"Первая очередь завода по производству патронов для автоматов Калашникова в Венесуэле оснащена четырьмя современными линиями. Две предназначены для сборки боеприпасов с пулями со стальным сердечником, еще две – для патронов с трассирующей пулей и холостых. В ближайшее время планируется ввести в строй другие производственные корпуса, что обеспечит полный цикл производства патронов и автоматов Калашникова на территории Венесуэлы для национальной армии, полиции и других силовых ведомств. Это важный шаг в развитии технологического сотрудничества с нашим ключевым партнером в Латинской Америке", – отметил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

За одну рабочую смену на каждой производственной линии могут выпускаться десятки тысяч патронов. Проведенная программа испытаний на контрольно-испытательной станции (КИС) подтвердила качество выпускаемой продукции и соответствие заявленным характеристикам.

Кроме того, на предприятии запущены в эксплуатацию корпус уничтожения отходов, промежуточные склады компонентов для боеприпасов, уникальный тир для испытания патронов с трассирующей пулей (рабочая зона – 210 м), а также пожарный резервуар и другие вспомогательные сооружения.

"Для "Рособоронэкспорта" строительство патронного завода в Венесуэле было связано с серьезными вызовами, в том числе санкционным давлением на обе страны. Несмотря на объективные ограничения, мы совместно с Ростехом реализовали этот сложный инфраструктурный проект и показали всему миру, что всегда выполняем свои обязательства перед партнерами, – отметил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев. – Оборонный потенциал Венесуэлы с вводом в эксплуатацию первой очереди завода значительно вырос: уже сейчас на нем можно производить до 70 млн. патронов в год. В наших ближайших планах – сдача второй очереди предприятия, после которой будет реализована полная технологическая цепочка производства".

Пуск четырех линий сборки патронов прошел в присутствии заместителя министра обороны Боливарианской Республики Венесуэла Генри Родригеса и министра промышленности и национального производства Венесуэлы Алекса Сааба. Также был подписан акт о начале гарантийной эксплуатации первой очереди патронного завода.

"Рособоронэкспорт" высоко ценит уровень военно-технического сотрудничества между Россией и Венесуэлой, который в полной мере соответствует характеру отношений между странами в последние годы. В результате успешного и взаимовыгодного сотрудничества Венесуэла не только улучшила техническую оснащенность своих вооруженных сил, но и существенно повысила уровень их боевой подготовки. Это позволяет стране надежно обеспечивать собственную обороноспособность и успешно бороться с наркотрафиком и организованной преступностью.

Венесуэла успешно эксплуатирует российское вооружение и военную технику, в том числе самолеты, вертолеты, бронетехнику и стрелковое оружие, включая автоматы Калашникова, сообщает пресс-служба ГК "Ростех".