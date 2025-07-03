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РИА Новости

Московские изобретатели представили новую линейку БПЛА

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Новая линейка БПЛА, созданная московскими изобретателями
Новая линейка БПЛА, созданная московскими изобретателями.
Источник изображения: © Фото : Народный фронт/Telegram

Московские изобретатели при поддержке Народного Фронта создали новые БПЛА

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Московские изобретатели при поддержке Кулибин-клуба Народного фронта представили новую линейку беспилотных летательных аппаратов, ретранслятор и систему донаведения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народного Фронта.

"Московские изобретатели при поддержке Народного фронта представили серию функционально специализированных БПЛА и цифровых систем управления боем, среди которых: ударный дрон-камикадзе "Икар", тяжёлый инженерный дрон-минер (гексакоптер) "Горгона", воздушный ретранслятор "Персей", - рассказали в пресс-службе.

Как сообщили в пресс-службе Народного Фронта, несколько десятков тысяч флагманских дронов "Икар" уже передано на передовую российским военнослужащим, в планах увеличить это число до сотен тысяч.

Помимо дронов, конструкторское бюро разработало систему воздушной ретрансляции "Персей", обеспечивающую с высоты непрерывную передачу видеосигнала в радиусе до 30 километров, и наземную станцию управления (НСУ) "Гелиос", с помощью которой с усилением передается сигнал управления и принимается видеосигнал в патч-антенну.

"У нас есть разработка с ИИ и машинным зрением, система донаведения. Дрон распознает цель, оператору остается нажать тумблер на пульте. Дистанция захвата, которую мы недавно тестировали, около 300-400 метров и зависит от размера цели", – пояснил представитель компании-производителя.

Кулибин-клуб Народного фронта занимается отбором, тестированием, поддержкой серийного производства лучших разработок отечественных инженеров. Благодаря этой инициативе удалось поставить на передовую тысячи инновационных средств радиоэлектронной борьбы, квадрокоптеры, самоходные тележки-роботы и многое другое.

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