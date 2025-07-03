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ТАСС

Эксперт Масала: без помощи США Киеву хватит боеприпасов до конца лета

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Военнослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ.
Источник изображения: Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Специалист отметил, что, по его информации, "украинских запасов хватит до конца лета", после чего "ситуация станет критической

БЕРЛИН, 2 июля. /ТАСС/. У Киева есть запас боеприпасов лишь до конца лета, без помощи США ситуация может стать критической. Об этом заявил газете Bild известный в Германии военный эксперт, профессор Университета Бундесвера в Мюнхене Карло Масала, комментируя сообщения о приостановке поставок американских боеприпасов.

Специалист отметил, что, по его информации, "украинских запасов хватит до конца лета", после чего "ситуация станет критической". "Может возникнуть опасный пробел, пока Европа не попытается его как-то заполнить", - предупредил Масала. При этом, по его словам, "речь идет о критически важных поставках для украинской обороны".

В свою очередь другой известный в ФРГ специалист по военным вопросам Нико Ланге отметил, что не удивлен решением администрации США. По его словам, европейцы "полагали, что если они будут лишь очень дружелюбны по отношению к [президенту США Дональду] Трампу, военная помощь [Киеву] продолжится". "Но Трамп никогда этого не намеревался делать", - заметил эксперт. Трамп, по его словам, с первого дня на посту президента говорил об этом, "но европейцы не хотели в это верить".

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что США приостановят поставку Украине ракет-перехватчиков для Patriot, высокоточных боеприпасов GMLRS, управляемых ракет Hellfire, переносных ракетных комплексов Stinger и ряда других вооружений. На этом фоне МИД Украины уже вызвал временного поверенного в делах США в Киеве Джона Гинкеля для обсуждения информации о приостановке поставок. 

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Страны
Германия
США
Украина
Продукция
AGM-114
GMLRS
Patriot ЗРК
Stinger
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