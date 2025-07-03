Медведев: в ВС РФ за первую половину года поступило более 210 тыс. контрактников

Зампред СБ отметил патриотический настрой всех россиян, поступающих на военную службу

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Более 210 тыс. контрактников приняты в Вооруженные силы РФ с начала года. Еще 18 тыс. человек поступили в добровольческие подразделения, сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании профильной межведомственной комиссии.

"Рассмотрим итоги комплектования вооруженных сил военнослужащими по контракту за прошедшие полгода. В целом хочу сказать, что темп набран весьма приличный, хороший. На 1 июля в воинские части прибыли более 210 тыс. человек. Кроме того, в добровольческие подразделения с начала года приняты свыше 18 тыс. человек. Это, безусловно, результат общей работы. Хочу поблагодарить всех, кто принимает участие в этой деятельности, за такие высокие результаты", - сказал он.

Заключившие военный контракт россияне демонстрируют патриотический настрой, отметил зампред СБ Дмитрий Медведев.

Медведев поблагодарил всех, кто участвует в организации приема на армейскую службу по контракту. "Хочу <…> отметить патриотический настрой всех наших граждан, которые поступили на военную службу, которые заключили контракт", - добавил зампред СБ РФ.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассчитывает, что темпы набора на военную службу по контракту в ВС РФ удастся сохранить.

"Рассчитываю на то, что удастся сохранить такую же динамику и в последующее время, ну а задачи, поставленные верховным главнокомандующим в этой сфере, будут надлежащим образом исполнены", - заявил политик.