TWZ: Танкеры ВВС США KC-135 получат установки для запуска БПЛА

Танкеры Военно-воздушных сил (ВВС) США KC-135 получат установки для запуска небольших беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом пишет издание TWZ.

Работа над прототипом танкера с БПЛА в рамках проекта KC-135 Drone Delivery Mechanism была завершена к сентябрю 2024-го, однако информация об этом появилась лишь в проекте бюджета Пентагона на 2026 финансовый год.

Устанавливать универсальные пусковые трубы Common Launch Tube, предназначенные для запуска БПЛА, предлагается на модифицированной кормовой двери люка топливозаправщика.

«ВВС США полагают, что небольшие беспилотники, запускаемые с борта самолетов KC-135, предоставят танкерам еще один уровень защиты и дополнительную ситуационную осведомленность, а также ряд других возможностей», — говорится в публикации.

В июне американский журнал The National Interest заметил, что перед ударом по Ирану ВВС США перебросили в Европу около 30 самолетов-заправщиков KC-135 и KC-46A.