В Венесуэле построили первую очередь завода по выпуску патронов для Калашникова

В Ростехе уточнили, что пуск четырех линий сборки патронов прошел в присутствии заместителя министра обороны республики Генри Родригеса и министра промышленности и национального производства Венесуэлы Алекса Сааба

МОСКВА, 2 июля /ТАСС/. Компания "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию Ростех) завершила строительство первой очереди завода по выпуску патронов калибра 7,62 мм для автоматов Калашникова в Венесуэле. Предприятие будет выпускать до 70 млн патронов в год и значительно повысит оборонный потенциал страны, обеспечивая Венесуэлу боеприпасами собственного производства, сообщили в российской госкорпорации.

"Первая очередь завода по производству патронов для автоматов Калашникова в Венесуэле оснащена четырьмя современными линиями. Две предназначены для сборки боеприпасов с пулями со стальным сердечником, еще две - для патронов с трассирующей пулей и холостых. В ближайшее время планируется ввести в строй другие производственные корпуса, что обеспечит полный цикл производства патронов и автоматов Калашникова на территории Венесуэлы для национальной армии, полиции и других силовых ведомств", - сказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев отметил, что на заводе уже можно производить до 70 млн патронов в год. "Для "Рособоронэкспорта" строительство патронного завода в Венесуэле было связано с серьезными вызовами, в том числе санкционным давлением на обе страны. Несмотря на объективные ограничения, мы совместно с Ростехом реализовали этот сложный инфраструктурный проект и показали всему миру, что всегда выполняем свои обязательства перед партнерами. Оборонный потенциал Венесуэлы с вводом в эксплуатацию первой очереди завода значительно вырос. В наших ближайших планах - сдача второй очереди предприятия, после которой будет реализована полная технологическая цепочка производства", - добавил он.

В Ростехе уточнили, что пуск четырех линий сборки патронов прошел в присутствии заместителя министра обороны Боливарианской Республики Венесуэла Генри Родригеса и министра промышленности и национального производства Венесуэлы Алекса Сааба. Также был подписан акт о начале гарантийной эксплуатации первой очереди патронного завода.

"Рособоронэкспорт" высоко ценит уровень военно-технического сотрудничества между Россией и Венесуэлой, который в полной мере соответствует характеру отношений между странами в последние годы. В результате успешного и взаимовыгодного сотрудничества Венесуэла не только улучшила техническую оснащенность своих вооруженных сил, но и существенно повысила уровень их боевой подготовки. Это позволяет стране надежно обеспечивать собственную обороноспособность и успешно бороться с наркотрафиком и организованной преступностью. Венесуэла успешно эксплуатирует российское вооружение и военную технику, в том числе самолеты, вертолеты, бронетехнику и стрелковое оружие, включая знаменитые автоматы Калашникова", - пояснили в госкорпорации.