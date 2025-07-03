FT: прекращение поставок боеприпасов США ударит по военному планированию Украины

По данным газеты, Вашингтон перестанет поставлять Киеву ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot, переносные ракетные комплексы Stinger, управляемые ракеты Hellfire, а также ракеты для систем NASAMS и истребителей F-16 и гранатометы AT4

ЛОНДОН, 2 июля. /ТАСС/. Приостановка поставки американских боеприпасов Киеву значительно повлияет на военное планирование Украины. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

"Мы рассчитывали на многие из этих систем, так как нам их обещали. Это серьезно повлияет на наше планирование", - заявил изданию украинский чиновник, участвующий в разработке военной стратегии.

По данным газеты, США перестанут поставлять Украине ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot (PAC-3), переносные ракетные комплексы Stinger, управляемые ракеты Hellfire, а также ракеты для систем NASAMS и истребителей F-16 и гранатометы AT4. Представитель Пентагона сообщил FТ, что ведомство не прекращает военную помощь полностью, а "проверяет и адаптирует свой подход". Один источник сообщил изданию, что решение было принято еще в начале июня, но лишь сейчас вступило в силу. Некоторые вооружения уже были на пути на Украину, но были остановлены в дороге.

МИД Украины вызвал временного поверенного в делах США в Киеве Джона Гинкеля после того, как стало известно о приостановке поставок Вашингтоном ряда вооружений.