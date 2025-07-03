Украина пока не получала уведомления от США о прекращении поставок оружия

Член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский отметил, что сейчас этим вопросом будут заниматься украинские дипломаты, которые выяснят у Вашингтона, "какое решение принято и какая конкретно номенклатура этих средств была ограничена"

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Украина еще не получила официального подтверждения от американской стороны о прекращении поставок ракет для ПВО Patriot и ряда других вооружений. Об этом заявил член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

"Говорить о том, что украинская сторона имеет официальное подтверждение, пока преждевременно, поскольку мы имеем только заявление спикера Белого дома", - цитирует его агентство РБК-Украина. По словам Вениславского, сейчас этим вопросом будут заниматься украинские дипломаты, которые выяснят у Вашингтона, "какое решение принято и какая конкретно номенклатура этих средств была ограничена".

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что США приостановят поставку Украине ракет-перехватчиков для Patriot, высокоточных боеприпасов GMLRS, управляемых ракет Hellfire, переносных ракетных комплексов Stinger и ряда других вооружений. На этом фоне МИД Украины уже вызвал временного поверенного в делах США в Киеве Джона Гинкеля для обсуждения информации о приостановке поставок.

В конце июня помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что какие-то поставки вооружений Украине от США продолжаются, но какие-то - уже нет.