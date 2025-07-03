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Военное обозрение

«Обеспечивает лучшую защиту в своём классе»: Латвия закупила БМП Hunter

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Источник изображения: topwar.ru

Минобороны Латвии подписало контракт стоимостью €387 млн на поставку дополнительных 42 БМП Hunter (в январе было приобретено такое же количество экземпляров). Данная гусеничная бронемашина относится к последнему поколению семейства ASCOD, производством которого занимается компания GDELS – испанское подразделение американского концерна General Dynamics.

Hunter, предназначенная для ведения как наступательных, так и оборонительных боёв, оснащена усовершенствованной модульной бронёй, может нести более широкий ассортимент вооружений и оснащена современной электронной архитектурой.

Как утверждает производитель, по сравнению с аналогичными европейскими БМП, такими как шведская CV90 с хорошей ситуационной осведомлённостью или немецкая Puma с повышенной защитой, Hunter выделяется сбалансированным сочетанием экономичности, модульной конструкции и проверенной временем эффективности. К тому же поставщик делает ставку на развитие локализованного производства бронемашины.

Как ожидает латвийское руководство, новая закупка усилит механизированные подразделения, повысив уровень сдерживания на наиболее уязвимой, восточном, участке фронта НАТО. Начало поставок БМП по первому контракту ожидается с 2027 года.

Ранее бронемашины семейства ASCOD не пользовались особым спросом – их закупили только Австрия (в версии Ulan) и Испания (в варианте Pizarro), если не считать сильно переработанный британский Ajax. Таким образом, Латвия станет третьим оператором этой системы. При этом на данный момент неясно, в какой именно комплектации будут поставляться БМП.

Бронемашины ASCOD обеспечивают исключительную производительность, высокую манёвренность и лучшую в своём классе защиту

- заявляет производитель.

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  • В новости упоминаются
Страны
Австрия
Испания
Латвия
США
Продукция
ASCOD SV
Компании
General Dynamics
Проекты
CV-90
NATO
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