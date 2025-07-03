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Интерфакс-АВН

Кремль не заметил у Макрона готовность учитывать реалии "на земле" по Украине

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Д.Песков
Д.Песков.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 2 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным во вторник не подавал сигналы о готовности учитывать реалии "на земле" при обсуждении украинского урегулирования, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Нет, не подавал. Обменялись мнениями, но достаточно подробно", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. По словам Пескова, разговор президентов России и Франции длился более двух часов и был "весьма содержательным". Представитель Кремля сказал, что "это была хорошая возможность донести подробности друг до друга".

Разговор состоялся по инициативе французской стороны, сообщил Песков. Он заявил, что Путин неоднократно говорил о готовности к диалогу.

На уточняющий вопрос, допускают ли в Кремле возможность личной встречи Путина с Макроном, пресс-секретарь президента РФ ответил: "Об этом сейчас разговор не шел, пока телефонного формата вполне достаточно для того, чтобы обмениваться позициями".

Пескова также спросили, поступали ли запросы на переговоры с Путиным от других европейских лидеров, в том числе от Германии и Великобритании. "От Германии, Британии запросов не было", - сказал он.

Приостановка поставок оружия Украине приближает окончание специальной военной операции, заявил Песков, комментируя сообщения СМИ о решении США отложить поставки Киеву некоторых вооружений.

"Насколько мы понимаем, причиной этого решения были пустые склады, нехватка вооружений на складах", - сказал Песков.

"В любом случае, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание СВО", - заявил он.

Ранее телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что США отложили поставки Украине ряда вооружений, в том числе ракет для комплексов Patriot, а также Hellfire, Stinger и AIM.

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Страны
Великобритания
Германия
Россия
США
Украина
Франция
Продукция
AGM-114
Patriot ЗРК
Stinger
Персоны
Путин Владимир
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