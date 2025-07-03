Николай Патрушев вручил конструкторскому бюро ОСК "Алмаз" почетный знак "За успехи в труде"

ЦАМТО, 2 июля. Помощник Президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев вручил коллективу Центрального морского конструкторского бюро ОСК "Алмаз" государственную награду – почетный знак "За успехи в труде".

Почетный знак был присвоен ЦМКБ "Алмаз" в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 мая 2025 года №274 "О награждении государственными наградами" за трудовые достижения в области разработки уникальных проектов боевых кораблей, судов и вклад в развитие оборонного потенциала России.

Открывая торжественную церемонию, Николай Патрушев отметил вклад конструкторского бюро ОСК "Алмаз" в укрепление обороноспособности страны и достижение технологического суверенитета.

"Ваши достижения впечатляют: по проектам ЦМКБ "Алмаз" построено более 26 тыс. кораблей и судов. Эти легендарные корабли и высокотехнологичные суда, которые стали символом российского судостроения, несут службу в составе Военно-Морского Флота России на Северном, Балтийском, Черноморском, Тихоокеанском флотах и в Каспийской флотилии", – подчеркнул помощник Президента.

Коллектив конструкторского бюро также поздравили главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев, первый заместитель генерального директора ОСК Андрей Бузинов, отметившие инновационные и новейшие цифровые подходы конструкторского бюро ОСК "Алмаз" в разработке проектов кораблей и судов и их значимость в масштабах региона и страны.

Кроме лидерства в военном кораблестроении, ЦМКБ "Алмаз" ОСК успешно реализует задачи арктической повестки, проектируя суда высоких ледовых классов вплоть до Arc7. Также бюро занимается развитием научно-исследовательского флота – разработкой научно-исследовательских судов, предназначенных для выполнения государственных задач по исследованию и освоению Мирового океана и Арктики. Будучи участником Индустриального центра компетенций "Судостроение", бюро участвует в разработке особо значимого проекта – судостроительной САПР тяжелого класса. Эксперты конструкторского бюро ОСК "Алмаз" также стоят в авангарде создания дноуглубительного флота России.

В ходе мероприятия почетные гости ознакомились с экспозицией моделей кораблей и судов, созданных по проектам конструкторского бюро ОСК "Алмаз".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".