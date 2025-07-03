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ЦАМТО

Индийская Bharat Forge и французская Turgis Gaillard намерены организовать производство в Индии БЛА Aarok

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Первый опытный образец большого разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата Aarok французской компании Turgis & Gaillard в экспозиции международного авиакосмического салона в Ле Бурже, июнь 2023 года
Первый опытный образец большого разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата Aarok французской компании Turgis & Gaillard в экспозиции международного авиакосмического салона в Ле Бурже, июнь 2023 года.
Источник изображения: Franck Alexandre / RFI

ЦАМТО, 2 июля. Индийская компания Bharat Forge и французская Turgis Gaillard подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий совместную разработку и производство в Индии средневысотных БЛА большой продолжительности полета (класс MALE) Aarok.

Согласно меморандуму, БЛА Aarok будут производиться в Индии компанией Bharat Forge в соответствии с инициативами Make in India и Atmanirbhar Bharat. Компании пока не сообщили, есть ли заказы на эти БЛА от Министерства обороны Индии.

БЛА Aarok, представленный на авиасалоне Ле-Бурже в июне 2023 года, предназначен для сбора информации, наблюдения и разведки, ретрансляции связи, нанесения ударов, борьбы с подводными лодками и т.д.

Размах крыла аппарата составляет 22 м, длина – 14 м, собственная масса – около 2,5 т, максимальная взлетная масса – около 5,5 т. Усиленное убирающееся шасси позволяет БЛА взлетать и совершать посадки на грунтовые полосы.

Предполагается, что Aarok будет нести полезную нагрузку весом 2722 кг, включая топливо (внутри фюзеляжа и в крыльях), средства обнаружения и вооружение (до 1497 кг). Продолжительность полета БЛА составит до 30 часов на высотах до 30000 футов (9144 м).

В начальной версии аппарат будет оснащен турбовинтовым двигателем PT6 компании Pratt & Whitney Canada мощностью 1200 л.с. с тянущим пятилопастным воздушным винтом, расчетная скорость – до 250 узлов (463 км/ч). Ожидается, что в конечном итоге БЛА будет оснащаться турбовинтовым двигателем Ardiden 3, разрабатываемым компанией Safran.

БЛА Aarok сможет одновременно применять электронно-оптическую станцию (вероятно, Wescam MX25 или Euroflir 610), многорежимную РЛС с синтезированной апертурой и систему радиоэлектронной разведки (ELINT). На подкрыльевых узлах подвески могут размещаться различные боеприпасы класса "воздух-поверхность" и контейнерные системы разведки.

По своим характеристикам БЛА Aarok имеет сходство с американским MQ-9 "Рипер", однако немного крупнее и тяжелее, и с турецким "Акынджи", но, как заявляют разработчики, он будет предлагаться заказчикам по гораздо меньшей стоимости.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
США
Продукция
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Компании
Pratt&Whitney
Safran
Проекты
БПЛА
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