Глава Минпромторга Алиханов назвал сроки поставки первых разработанных для замены Ан-2 самолётов ЛМС-901 «Байкал»

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Поставка первых новых легких многоцелевых самолетов ЛМС-901 «Байкал», разработанных для замены легендарного Ан-2 «Кукурузник», будет начата в конце следующего года. Как заявил глава Минпромторга Антон Алиханов, первые самолеты получит авиакомпания «Аврора».

Разработчик и производитель ЛМС-901 «Байкал» Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) планирует передать первые пять самолетов авиакомпании «Аврора» в конце 2026 года. На данный момент идет работа по сертификации двигателя ВК-800, а также нового винта, которые в конструкции заменят импортные. Работы в этом направлении должны быть завершены в этом году, а в следующем на сертификационные испытания уже должен выйти сам импортозамещенный самолет.

В конце следующего года первые пять самолетов мы должны поставить авиакомпании «Аврора»,

— заявил Алиханов.

Ранее Минпромторг опроверг появившуюся информацию о якобы закрытии проекта легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 «Байкал», который в региональной авиации должен заменить уже устаревший Ан-2 «Кукурузник». В УЗГА заявили, что работы над новым самолетом идут по графику, поставки начнутся в ранее оговоренные сроки.

Самолет имеет длину в 12,2 метра, высоту — 3,7 метра и размах крыла — 16,5 метра. Максимальная взлетная масса — 4,8 тонны, скорость — до 300 км/час. Максимальная дальность полета — 3 тысячи км. Вмещает 9 пассажиров и может нести до 2 тонн полезной нагрузки.