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ТАСС

СФ одобрил закон о передаче в Роскосмос данных о запускаемых аппаратах

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Роскосмос
Роскосмос.
Источник изображения: Александр Щербак/ ТАСС

Перечень такой информации, порядок и сроки ее представления в Роскосмос будут определены самой госкорпорацией

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Совфед одобрил закон, который обязывает российских граждан и организации передавать в госкорпорацию "Роскосмос" данные о космических аппаратах в их собственности, планируемых к запуску или уже запущенных на орбиту Земли. Документ инициирован правительством РФ.

Перечень такой информации, порядок и сроки ее представления в Роскосмос будут определены самой госкорпорацией. Исключение составят космические объекты, являющиеся государственной собственностью и используемые (эксплуатируемые) Минобороны России или подведомственными ему бюджетными и казенными учреждениями.

В настоящее время в законодательстве РФ отсутствует норма об обязанности граждан и организаций предоставлять в госкорпорацию соответствующую информацию. 

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Роскосмос
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