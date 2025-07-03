СФ одобрил закон о передаче в Роскосмос данных о запускаемых аппаратах

Перечень такой информации, порядок и сроки ее представления в Роскосмос будут определены самой госкорпорацией

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Совфед одобрил закон, который обязывает российских граждан и организации передавать в госкорпорацию "Роскосмос" данные о космических аппаратах в их собственности, планируемых к запуску или уже запущенных на орбиту Земли. Документ инициирован правительством РФ.

Перечень такой информации, порядок и сроки ее представления в Роскосмос будут определены самой госкорпорацией. Исключение составят космические объекты, являющиеся государственной собственностью и используемые (эксплуатируемые) Минобороны России или подведомственными ему бюджетными и казенными учреждениями.

В настоящее время в законодательстве РФ отсутствует норма об обязанности граждан и организаций предоставлять в госкорпорацию соответствующую информацию.