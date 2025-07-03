Al Jazeera: Мировой порядок, основанный на гегемонии США, терпит крах

США теряют контроль над всем, к чему прикасаются, сея хаос и разрушение, пишет Al Jazeera. Они не знают, что делать. Каждый раз, когда они осознают, что теряют влияние, они в панике начинают действовать, надеясь вернуть себе прежнюю мощь. Но вместо этого лишь усугубляют свое положение.

Кемаль Озтюрк

Термин "новый мировой порядок" был введен в политический обиход бывшим президентом США Джорджем Бушем-старшим в 1990 году после распада Советского Союза. Он говорил о нем с большой уверенностью и гордостью.

Мир больше не был биполярным, как во времена холодной войны. Вместо этого — в соответствии с видением Соединенных Штатов — он стал однополярным, а Вашингтон взял на себя роль лидера. Мир должен был стать более сбалансированным, устойчивым и спокойным.

Но все пошло не так. Как это часто бывает, развивающиеся страны стали жертвами необдуманных решений, принятых Америкой в рамках своих поспешных и не всегда реалистичных планов.

Буш-старший вторгся в Ирак под знаменем "нового мирового порядка". В результате этой кампании погибло около миллиона человек. Еще несколько миллионов были вынуждены покинуть свои дома. Вашингтон утверждал, что его целью было привнести демократию и процветание в этот регион. Вместо этого он стал причиной национальной раздробленности, возрождения терроризма и масштабных страданий и нищеты.

Последствия американского вмешательства не ограничились Ираком. Они также затронули Грузию, Чечню и Украину — территории, находящиеся глубоко внутри жизненного пространства России, где вспыхнули новые войны и беспорядки. Вместо того чтобы освободиться от биполярного мира, мы столкнулись с болью и страданиями.

Система, которая превращает союзников во врагов

Возможно, самым удивительным и поучительным аспектом "нового мирового порядка" является то, что Соединенные Штаты стали врагами стран, которые когда-то были их союзниками. Они оказали поддержку Афганистану в борьбе с Советами, а затем сами оккупировали его. Они поддержали Ирак в его войне против Ирана, а затем вторглись в эту страну. Их вмешательства в дела Косово, Боснии, Украины, Ливии и Сомали не принесли этим странам ни стабильности, ни мира.

Джордж Буш-младший, а затем президенты Обама и Байден использовали тот же термин и часто говорили о мире и процветании. Однако их вмешательства привели к еще большим страданиям и слезам.

Действующий президент США Дональд Трамп, в свою очередь, начал проводить политику, вызывающую шок и недоумение, которая, по его утверждениям, сделает мир лучше. Однако результаты его действий заметно расходятся с заявленными намерениями.

После предвыборной кампании, в которой он обещал положить конец войнам, мир столкнулся с новым всплеском конфликтов. Соединенные Штаты стали непосредственным участником ирано-израильской войны. Также произошло обострение российско-украинского конфликта, а напряженность на Ближнем Востоке стала еще более ощутимой.

За один только год пять стран региона подверглись бомбардировкам с использованием американского оружия, включая самолеты и ракеты. Как ранее отмечал канцлер Германии, Израиль, действуя под прикрытием США, взял на себя всю "грязную" работу, которую западные страны предпочитают не выполнять сами.

Почему рушится "новый мировой порядок"?

На самом деле эти проявления силы и "мнимые" события, как их называет Трамп, являются не более чем отражением глубокого страха перед неминуемым крахом. "Новый мировой порядок", который продвигали Соединенные Штаты, находится в состоянии упадка, и, возможно, мы даже не замечаем этого, поскольку находимся в эпицентре событий.

Причина этого хаоса кроется в том, что мировой порядок, к установлению которого стремилась Америка, либо не смог в полной мере утвердиться, либо оказался приемлемым лишь для самих Соединенных Штатов. С тех пор, как Буш-старший вторгся на Ближний Восток подобно слону — символу Республиканской партии — в регионе не было мира, и ситуация только ухудшалась.

Ирак распался на три части. На его нестабильных территориях возникли такие организации, как "Аль-Каида"*, ИГИЛ* и "Рабочая партия Курдистана" (РПК), сделав этот регион непригодным для жизни. Последующие [американские] президенты пытались использовать эти группировки для усиления своего влияния в регионе. В итоге Сирия, Ливан и Йемен превратились в опустошенные земли, где клубится пыль.

Катастрофа на этом не закончилась. Соединенные Штаты совершили серьезную ошибку, исключив Палестину из "Соглашений Авраама", которые были инициированы с целью содействия миру и укреплению связей с Израилем. Сегодня мы наблюдаем последствия этого решения — массовые протесты и продолжающийся конфликт. Если бы вы спросили Трампа, он бы сказал, что заслуживает Нобелевскую премию мира за свои "мнимые достижения"!

Однако реальность такова, что мир стал более сложным, хаотичным и небезопасным. Почему так происходит? Потому что:

• американский капитализм жаден и ненасытен;

• администрация США проявляет самоуверенность, граничащую с высокомерием;

• американская интеллектуальная элита больше не производит гуманистические или моральные ценности.

Европа унижена Америкой

Не только страны Ближнего Востока сталкиваются с трудностями, но и Европа тоже ощущает последствия продолжающегося конфликта между Россией и Украиной. Проблема заключается не только в "российской угрозе", но и в мировоззрении Трампа и его команды, которые считают, что "старая Европа" больше не может быть частью уравнения и должна покинуть сцену.

Это стало очевидно после оскорбительных высказываний вице-президента США Джей Ди Вэнса во время Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2025 года. Его слова спровоцировали скрытый кризис в отношениях между Вашингтоном и Европейским союзом.

Угроза выхода из НАТО и введения пошлин была лишь проявлением американского высокомерия по отношению к Европе. Вместо того чтобы попытаться улучшить свое положение, Европа, кажется, сделала все возможное, чтобы еще больше ухудшить свою репутацию. Ее безоговорочная поддержка жестоких войн Израиля и лесть в адрес Трампа на недавнем саммите НАТО вызвали презрение даже у самих американцев.

Америка больше не знает, что делать

Соединенные Штаты превратились в страну, которая теряет контроль над всем, к чему прикасается, сея хаос и разрушение. Они действительно не знают, что делать. Каждый раз, когда они осознают, что теряют свое влияние, они в панике начинают действовать безрассудно, надеясь таким образом вернуть себе прежнюю мощь. Однако вместо этого они лишь усугубляют свое положение.

Они используют свой последний козырь, чтобы противостоять Китаю: "ковбойское оружие". Соединенные Штаты посылают свои разрушительные бомбы, ракеты и авианосцы на край света, надеясь, что это устрашение вернет их к "счастливым дням". Однако вместо этого они сталкиваются с серьезными экономическими проблемами, теряют союзников и вызывают все больше неприязни во всем мире. И после этого они удивляются, почему люди их ненавидят.

В общем, чем сильнее Америка пытается навязать "новый мировой порядок", тем больше увеличивается дисбаланс и рушится стабильность. Мировой порядок, основанный на гегемонии США, терпит крах. Звуки взрывов, которые мы слышим, хаос, который мы видим, и потрясения, которые мы испытываем, — это лишь симптомы этого краха.

"Гордиев узел", который можно разрубить только мечом

Конечно, мы не до конца понимаем, что происходит, потому что находимся в эпицентре этого хаоса. Мы не знаем, к чему все идет и какие будут последствия, но почти наверняка человечеству не удастся избежать войн, хаоса и страданий.

Соединенные Штаты не в состоянии создать справедливый мировой порядок и не осознают, что их действия привели лишь к войнам, эксплуатации и разрушениям. Хотя некоторые американские мыслители и ученые, наблюдая за этим упадком, приходят к выводу, что "американская мечта" близится к концу, администрация Трампа, которая с подозрением относится к интеллектуальным и академическим учреждениям, сократила финансирование университетов одного за другим.

В результате крупные американские исследовательские институты и университеты оказались не в состоянии предложить решения для глубокого кризиса, охватившего страну. И даже если бы они попытались это сделать, вряд ли кто-то из представителей государственной власти стал бы их слушать.

Однако не стоит забывать, что Америка сплела чрезвычайно сложные отношения с различными мировыми державами и глобальной финансовой системой. Они настолько запутанные, что напоминают "Гордиев узел" — известный в древнегреческой мифологии узел, который, как считалось, нельзя было развязать. По всей видимости придется ждать нового Александра, который разрубит его своим мечом.

Короче говоря, новый мировой порядок начал разрушаться спустя 35 лет после своего появления. Я не могу точно сказать, когда он полностью рухнет и что будет после этого, но я уверен, что это лишь вопрос времени.

* террористическая организация, запрещенная в РФ, прим. ред.