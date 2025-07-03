Турецкая Baykar организует производство БЛА "Байрактар" TB2 и "Акынджи" в Италии

ЦАМТО, 2 июля. Турецкая компания Baykar после официального завершения приобретения двух производственных комплексов Piaggio Aerospace (Piaggio Aero Industries и Piaggio Aviation) планирует начать сборку в Италии БЛА "Байрактар" TB2 и "Акынджи".

Официальная процедура передачи производственных комплексов турецкой компании была завершена 30 июня 2025 года.

Приобретение было одобрено канцелярией премьер-министра Италии в соответствии с "золотым положением", которое применяется к иностранным инвесторам в секторах, которые считаются стратегически важными для страны. Активы включают объекты Piaggio в Вилланова-д'Альбенга и Генуе.

Планируется, что выпуск легкого турбовинтового самолета P.180 "Аванти EVO" на этих производственных площадках после их покупки продолжится. Параллельно на приобретенных производственных объектах будет налажен выпуск ударных БЛА "Байрактар" TB2 и "Акынджы", а также создан центр по техническому обслуживанию и ремонту БЛА и авиационных двигателей.

В марте 2025 года турецкая компания Baykar и итальянская группа Leonardo создали совместное предприятие LBA Systems, которое займется разработкой и производством беспилотных авиационных комплексов, соответствующих стандартам НАТО и ЕС.

Базирующаяся в Италии новая компания, принадлежащая в равных долях обеим фирмам, нацелена на поставки БЛА на европейский и международный рынки в течение следующих 10 лет.