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ТАСС

Дмитриев отметил ключевое значение переговоров для решения украинского конфликта

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Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Источник изображения: © Сергей Карпухин/ ТАСС

Кроме того, глава РФПИ обратил внимание на то, что слово "диалог" на языках народов стран Европы звучит почти одинаково

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Ключевое значение в урегулировании на Украине играют диалог и переговоры. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Диалог и переговоры имеют ключевое значение", - написал он в Х, комментируя пост премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Кроме того, Дмитриев обратил внимание на то, что слово "диалог" на языках народов стран Европы звучит почти одинаково.

Ранее Орбан написал в Х, что решить украинский конфликт можно только путем переговоров. "Решить российско-украинский кризис на поле боя невозможно. Ключом к решению являются переговоры. Нам нужны дипломаты, а не генералы!" - указал он. 

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Страны
Венгрия
Россия
Украина
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