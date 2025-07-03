Дмитриев отметил ключевое значение переговоров для решения украинского конфликта

Кроме того, глава РФПИ обратил внимание на то, что слово "диалог" на языках народов стран Европы звучит почти одинаково

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Ключевое значение в урегулировании на Украине играют диалог и переговоры. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Диалог и переговоры имеют ключевое значение", - написал он в Х, комментируя пост премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Кроме того, Дмитриев обратил внимание на то, что слово "диалог" на языках народов стран Европы звучит почти одинаково.

Ранее Орбан написал в Х, что решить украинский конфликт можно только путем переговоров. "Решить российско-украинский кризис на поле боя невозможно. Ключом к решению являются переговоры. Нам нужны дипломаты, а не генералы!" - указал он.