Песков: чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание СВО

Причиной решения западных стран об уменьшении или прекращении поставок были пустые склады, указал представитель Кремля

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Уменьшение или прекращение западных поставок оружия Украине приближает окончание конфликта. На это указал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя приостановку поставок Вашингтоном.

"Насколько мы понимаем, причиной этого решения были пустые склады, нехватка этих вооружений на складах. Но в любом случае чем меньше оружия поставляется Украине - тем ближе окончание специальной военной операции", - сказал представитель Кремля.

Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что Министерство обороны США из-за нехватки на складах приостановило поставки Украине ракет для систем ПВО и высокоточных боеприпасов. В Пентагоне в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать публикацию Politico заявили, что ВС США "полностью оснащены для сдерживания любой угрозы".

Газета The New York Times со ссылкой на неназванных чиновников писала, что США не планируют поставлять Украине боеприпасы в течение нескольких месяцев.