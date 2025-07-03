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Американскую JATM сочли «убийцей» российских Су-35 и Су-57

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Источник изображения: topwar.ru

Defence24: Ракета AIM-260 JATM станет убийцей истребителей Су-35 и Су-57

Американская ракета класса «воздух — воздух» AIM-260 Joint Advanced Tactical Missile (JATM) станет «убийцей» российских истребителей Су-35 и Су-57, считает польское издание Defence24.

«В проект бюджета на 2026 финансовый год впервые официально включена закупка ракеты AIM-260, которая призвана обеспечить американцам возможности доминирования в воздухе в будущем», — говорится в публикации.

Там отмечается, что AIM-260 JATM станет первой за многие годы новой ракетой класса «воздух — воздух», которая будет принята на вооружение Военно-воздушными силами (ВВС) США. Портал подчеркивает, что дальность применения оружия разработки корпорации Lockheed Martin может превысить 200 километров, а закупить, вероятно, планируется более 100 находящихся в производстве ракет.

«Новые ракеты призваны дать американцам больше возможностей для борьбы с самолетами, несущими ракеты большой дальности, такими как российские Р-37М, которые использовались в боях против Украины, и несколькими типами китайских ракет», — заключается в публикации.

В мае 2023 года издание The Drive заметило, что перспективные ударно-разведывательные беспилотные летательные аппараты, которые в рамках программы Collaborative Combat Aircraft создаются в интересах ВВС США, получат ракеты AIM-260 JATM.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
ПАК ФА
Су-35
Компании
Lockheed-Martin
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