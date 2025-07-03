NYT: США приостановили значительную часть военных поставок Украине

Трамп принял решение не поставлять Украине целый ряд вооружений, которые раньше она получала стабильно, пишет NYT. Обусловлено это тем, что в Пентагоне боятся возможного дефицита снарядов и ракет, которые нужны для обороны самих США.

Эрик Шмитт

Дэвид Сангер

Тайлер Пейджер (Tyler Pager)

Во вторник Белый дом заявил, что президент Трамп приостановил поставку на Украину перехватчиков ПВО и высокоточных бомб и ракет, мотивировав это опасениями Пентагона, что американские арсеналы опасно истощены.

По словам официальных лиц Пентагона, решение коснулось, помимо прочего, перехватчиков ПВО Patriot, высокоточных артиллерийских снарядов и ракет, которые украинские ВВС запускают с американских истребителей F-16. Все они играют решающую роль в попытках Украины сдержать все более интенсивные бомбардировки России, в результате чего положение Киева на четвертом году российской спецоперации может оказаться отчаянным.

Неясно, сколько именно вооружений было изъято и как быстро приостановка скажется на поле боя, хотя некоторые официальные лица США заявили во вторник, что отправка этих боеприпасов в любом случае планировалась лишь через несколько месяцев. Еще на прошлой неделе, после встречи с президентом Владимиром Зеленским на полях встречи НАТО в Гааге, Трамп заявил, что подумает о дальнейшей продаже вооружений Киеву, хотя к тому времени приостановка поставок в Пентагоне уже была запланирована.

Во вторник представители администрации объяснили задержку обеспокоенностью из-за нехватки боеприпасов и средств ПВО, которые могут понадобиться самим США или союзникам в непредвиденных обстоятельствах.

Поставка некоторых из этих систем на Украину планировалась в течение следующего года или около того. Однако президент России Владимир Путин может воспринять это как сигнал, что США постепенно устраняются от роли основного поставщика передового оружия Киеву. Это, в свою очередь, может убедить его еще больше затянуть переговоры о прекращении огня в расчете на то, что ВСУ вскоре окажутся без боеприпасов и противоракетных систем.

Белый дом подал это решение как приоритет национальных интересов.

“Решение было принято, чтобы поставить интересы Америки превыше всего после обзора военной поддержки и помощи странам по всему миру, проведенного Министерством обороны США, — заявила пресс-секретарь Белого дома Анна Келли. — Мощь вооруженных сил США остается неоспоримой — поинтересуйтесь хотя бы у Ирана”.

Этот шаг может показаться победой вице-президента Джей Ди Вэнса и других должностных лиц, которые давно сомневались в целесообразности американской поддержки Украины, которая не является союзницей по НАТО. Когда боевые действия только начались, госсекретарь Марко Рубио, тогда еще сенатор, оказался одним из самых ярых сторонников милитаризации Украины.

Демократы в Сенате предупредили, что приостановка поставок подорвет борьбу Украины на поле боя.

“Пентагон значительно ослабляет обороноспособность Украины от воздушных атак, тогда как Россия каждую ночь бомбит украинские города, в результате чего гибнут и получают увечья мирные жители”, — заявила сенатор от Нью-Гемпшира Джин Шахин, верховный демократ в комитете по международным отношениям (Вооруженные силы России наносят удары исключительно по военным и околовоенным целям, подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. – Прим. ИноСМИ).

Однако страх, что американские арсеналы истощатся, не новы и не ограничиваются администрацией Трампа. Под занавес президентства Байдена высокопоставленные чиновники выразили обеспокоенность тем, что американские и европейские производители оружия не поспевают за спросом — причем не только на передовое оружие, но и на такие базовые средства, как артиллерия.

За последние два года США отправляют Украине оружие, оборудование и боеприпасы из двух основных источников. Оба были открыты по инициативе администрации Байдена и какое-то время пользовались широкой поддержкой республиканцев в Конгрессе.

Часть средств изымается непосредственно из запасов Пентагона, а Конгресс возмещает Министерству обороны расходы на скорое их возмещение — причем нередко обновленным оружием и боеприпасами.

Второй источник — Инициатива содействия безопасности Украины, в рамках которой Пентагон финансирует закупку оружия напрямую у американских военных подрядчиков. Поставки боеприпасов на Украину могу занять месяцы или даже годы.

Основная часть вооружений, отправленных со складов Пентагона, уже доставлена, а последние поставки планируются этим летом. Ожидается, что боеприпасы по контрактам продолжат поступать и в следующем году.

Точная разбивка отмененных поставок по категориям неясна. Журнал Politico ранее уже сообщал о приостановке части поставок на Украину.

Когда Зеленский впервые посетил Вашингтон менее чем через год после начала спецоперации, его встречали как героя. Он выступил на совместном заседании Конгресса, и Байден пообещал ему поддержку и военную помощь “столько, сколько потребуется”.

Но этот пыл давно угас. Последние пакеты вооружений, принятые при администрации Байдена, подходят к концу, и об отправке новых речи пока не идет.

Администрация Трампа никакой дальнейшей военной помощи для Украины не запрашивала.

Однако даже несмотря на то, что должностные лица администрации Трампа выразили тревогу насчет нехватки боеприпасов, Пентагон заверил, что готов противостоять любым глобальным угрозам безопасности страны.

“Министерство обороны продолжает предоставлять президенту надежные варианты продолжения военной помощи Украине, соответствующие его цели — положить конец этому прискорбному конфликту, — заявил замминистра обороны по политическим вопросам Элбридж Колби. — В то же время министерство тщательно следит за ситуацией и подстраивает свой подход к достижению этой цели, одновременно сохраняя боеготовность вооруженных сил США с учетом приоритетов администрации”.