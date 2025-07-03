Коррозия двигателя и сбои в работе: японский морской патрульный самолёт Kawasaki P-1 оказался с дефектами

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Kawasaki P-1 являлся одним из крупнейших проектов Японии в области боевой авиации. Новый морской патрульный самолёт начал разрабатываться в 2001 году, совершил первый полёт в 2007 году и поступил в эксплуатацию сравнительно недавно – в 2013 году. Однако спустя относительно немного времени оказалось, что машина имеет конструктивные дефекты.

Как отмечается в издании Janes, японский аудитор сообщил о низком уровне готовности парка P-1. Ряд самолётов, состоящих на вооружении ВМС страны, страдает от коррозии двигателя, нехватки запасных частей и сбоев в работе критически важной авионики. Было установлено, что из 33 машин, имеющихся на оснащении флота, «только ограниченное количество экземпляров готовы к эксплуатации».

Так, турбовентиляторный реактивный двигатель находится в нерабочем состоянии из-за коррозии, вызванной солевым раствором (морской водой). Также указывается, что дефект в конструкции самолета, обнаруженный ещё в период разработки, теперь дополняется сбоем в системе идентификации из-за постоянного воздействия вибрации и шума. Отмечается прилипание грязи к электрическим компонентам, что может привести к повреждению целого ряда систем.

Kawasaki P-1 является основным средством морской разведки японского флота. Также он способен нести различные боевые системы, включая торпеды, глубинные бомбы и мины.