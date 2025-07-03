Россия наращивает мощности ОПК для обеспечения потребностей СВО - Алиханов

Москва. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Россия продолжает наращивать мощности ОПК для обеспечения потребностей специальной военной операции, объемы военной продукции кратно возросли, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

"Мы продолжаем наращивать мощности ОПК, чтобы иметь возможность обеспечить все потребности СВО и реализовать экспортный потенциал", - сказал Алиханов на правительственном часе в Совете Федерации.

"Совокупно по всем видам вооружений мы кратно нарастили объемы", - отметил он.

Алиханов также заявил, что радиоэлектроника, "которая выполняет системную роль для технологической независимости, с начала года прибавляет 15,6%".

Глава Минпромторга сообщил, что продолжается замена импортной электронной компонентной базы на отечественную. "Это касается и обеспечения компонентной независимости ракетно-космической техники, и спутниковых группировок", - заявил Алиханов.