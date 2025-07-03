Московские разработчики передали военным ВС РФ десятки тысяч дронов-камикадзе "Икар"

В планах нарастить это количество до сотен тысяч

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Российские военнослужащие получили несколько десятков тысяч дронов-камикадзе "Икар" от московских разработчиков. Об этом сообщили ТАСС в Народном фронте.

"Икар" - это флагман в нашей линейке дронов, десятидюймовый. Особенность дрона в том, что на него можно установить сменяемые (без пайки) видеопередатчики, радиоприемники, ленточный сброс, удобные крепления под боевую часть, поворотные камеры с переключением с сумеречной камеры на тепловизор. Название дрон получил благодаря шутке: "Икар - упадет там, где надо". Сейчас есть много известных дронов, названных в честь славянской мифологии, а мы выбрали греческую", - рассказал представитель компании-производителя Руслан.

В Народном фронте уточнили, что несколько десятков тысяч "Икаров" уже переданы на передовую российским военнослужащим, в планах нарастить это количество до сотен тысяч. "Московские изобретатели при поддержке Народного фронта представили серию функционально специализированных БПЛА и цифровых систем управления боем, среди которых: ударный дрон-камикадзе "Икар", тяжелый инженерный дрон-минер (гексакоптер) "Горгона", воздушный ретранслятор "Персей". Также в КБ рассказали про разработку автономной системы "разведка-ударник" с mesh-сетью и ИИ-сопровождением целей без участия оператора", - уточнили там.

По данным Народного фронта, дрон-минер "Горгона", рассчитанный на нагрузку до 10 кг при дальности в 10 км с возможностью возврата, часто используется с ТМ-62, минами-ловушками и инженерными зарядами. Помимо дронов конструкторское бюро разработало систему воздушной ретрансляции "Персей". Специальное устройство фиксируется на дрон, взлетает и обеспечивает непрерывную передачу видеосигнала в радиусе до 30 км, работу в условиях сложного рельефа, весит всего 240 грамм. Вместе с тем конструкторским бюро разработана своя наземная станция управления (НСУ) "Гелиос", которая передает с усилением сигнал управления и принимает видеосигнал в патч-антенны. Система делится на две части: на кейс, в котором работает оператор FPV дрона, и на блок управления, расположенный на мачте, где закреплены принимающие и передающие антенны. Данная система позволяет выполнять задачи на расстоянии более 60 км.

"У нас есть разработка с ИИ и машинным зрением, система донаведения. Дрон распознает цель, оператору остается нажать тумблер на пульте. Дистанция захвата, которую мы недавно тестировали, около 300-400 метров и зависит от размера цели", - пояснил представитель компании-производителя Руслан.

Также московские изобретатели разрабатывают систему, которая объединяет в единый автономный контур беспилотное воздушное судно - разведчик и несколько децентрализовано расположенных "гнезд" - ячеек с ударными дронами. Все беспилотники действуют в единой управляюще-навигационной сети, а также пункт управления, который может находиться в любом месте и в любом удалении. "Разведчик патрулирует выделенную для него область. При обнаружении потенциальной цели на пункт управления приходит уведомление, где оператор принимает решение об уничтожении. Далее передается сигнал на одну из ячеек с ударными дронами, которые уже снаряжены боевой частью. Дрон-камикадзе самостоятельно подлетает к цели, после чего ударный беспилотник при помощи автоматического удержания поражает цель", - рассказал принцип работы представитель команды разработчиков.