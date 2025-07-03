«Не соответствует требованиям по манёвренности»: морская пехота США отказалась от дальнобойного ракетного комплекса LRF

Источник изображения: topwar.ru

Морская пехота США в последние годы проходит трансформацию, по итогам которой она должна быть адаптирована для ведения боёв на Тихоокеанском ТВД. В частности, планировалось принять на вооружение дальнобойный ракетный комплекс LRF, который, применяясь с островов, был призван нарушать транспортные коммуникации противника и срывать его десантные операции.

Long Range Fires (LRF) состоит из одной пусковой установки Mark 41 VLS для ракет Tomahawk, размещённой на лёгком транспортном средстве ROGUE-Fires. Однако командование решило отказаться от этой системы:

КМП пришёл к выводу, что LRF не может использоваться в суровых, экспедиционных, прибрежных условиях, и принял решение прекратить программу.

Как отмечается в издании Naval News, данный комплекс, «несмотря на преимущества большой дальности, не соответствует требованиям по манёвренности и развертыванию». Все поставленные КМП пусковые установки будут сняты с эксплуатации, а ракеты переданы в другие рода войск.

При этом командование морпехов проявило повышенный интерес к береговым противокорабельным комплексам NMESIS с ракетами NSM (хотя они и являются менее дальнобойными по сравнению с LRF), намереваясь существенно нарастить их закупку. Речь идёт о новом усовершенствованном варианте NMESIS Block II, поставки которого должны начаться в 2028 году.