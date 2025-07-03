Новое покрытие и броня от атак сверху: армия США пытается защитить танки от дронов

Источник изображения: topwar.ru

Делая выводы из украинского конфликта, армия США объявила о планах повысить живучесть своих танков с помощью новых красочных покрытий, снижающих заметность, систем лазерного предупреждения и дополнительных комплектов противокумулятивной брони.

Новые меры противодействия подробно описаны в плане закупок на 2026 финансовый год. В условиях растущего насыщения боевых порядков беспилотниками и высокоточными боеприпасами командование стремится сделать свою бронетехнику менее заметной и уязвимой, пытаясь снизить риски её поражения. Как указано в бюджетных документах, дополнительные средства защиты направлены на поддержание боеготовности тяжёлых бригад в ожидаемых конфликтах высокой интенсивности.

Как отмечается, 380 единиц бронетехники получат активные сенсоры лазерного оповещения, навесную пассивную броню GM1914 для её установки в верхней полусфере (в районе люков и отсеков) и красочное покрытие GM1912 Signature Management, предназначенное для снижения инфракрасного и теплового излучения, что призвано уменьшить вероятность обнаружения машин в эпоху почти постоянного наблюдения со стороны дронов.

В итоге дооснащение пройдут 4 полноценные боевые группы бронетанковых бригад [примерный аналог БТГ]. В общей сложности стоимость трёх указанных дополнительных компонентов защиты на 2026 финансовый год составит $107 млн. При этом в 2024-2025 годах на эти цели не было выделено ни цента. В качестве вероятного подрядчика можно рассматривать компанию General Dynamics Land Systems.

Этот новый инвестиционный план свидетельствует о том, что армия ясно осознаёт, что новые угрозы требуют новых решений для обеспечения выживаемости бронетанковых подразделений в будущих боях высокой интенсивности

- говорится в западной прессе.