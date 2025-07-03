Войти
Военное обозрение

Новое покрытие и броня от атак сверху: армия США пытается защитить танки от дронов

380
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Делая выводы из украинского конфликта, армия США объявила о планах повысить живучесть своих танков с помощью новых красочных покрытий, снижающих заметность, систем лазерного предупреждения и дополнительных комплектов противокумулятивной брони.

Новые меры противодействия подробно описаны в плане закупок на 2026 финансовый год. В условиях растущего насыщения боевых порядков беспилотниками и высокоточными боеприпасами командование стремится сделать свою бронетехнику менее заметной и уязвимой, пытаясь снизить риски её поражения. Как указано в бюджетных документах, дополнительные средства защиты направлены на поддержание боеготовности тяжёлых бригад в ожидаемых конфликтах высокой интенсивности.

Как отмечается, 380 единиц бронетехники получат активные сенсоры лазерного оповещения, навесную пассивную броню GM1914 для её установки в верхней полусфере (в районе люков и отсеков) и красочное покрытие GM1912 Signature Management, предназначенное для снижения инфракрасного и теплового излучения, что призвано уменьшить вероятность обнаружения машин в эпоху почти постоянного наблюдения со стороны дронов.

В итоге дооснащение пройдут 4 полноценные боевые группы бронетанковых бригад [примерный аналог БТГ]. В общей сложности стоимость трёх указанных дополнительных компонентов защиты на 2026 финансовый год составит $107 млн. При этом в 2024-2025 годах на эти цели не было выделено ни цента. В качестве вероятного подрядчика можно рассматривать компанию General Dynamics Land Systems.

Этот новый инвестиционный план свидетельствует о том, что армия ясно осознаёт, что новые угрозы требуют новых решений для обеспечения выживаемости бронетанковых подразделений в будущих боях высокой интенсивности

- говорится в западной прессе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
General Dynamics
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.07 09:20
  • 2
В России заметили огневую точку с корабельной пушкой
  • 03.07 02:14
  • 9542
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 03.07 02:06
  • 5
«Возможен заказ на сотни машин»: на Украине проходят испытания словацкого противодронового бронеавтомобиля Wolf 25 AD
  • 03.07 02:02
  • 1
Ответ на "Утечки раскрыли тайный британский план “потопить весь Черноморский флот” (The Grayzone, США)"
  • 03.07 01:45
  • 1
Россия выдвинула жесткий ультиматум Британии: "Откровенно враждебно!" (Daily Express, Великобритания)
  • 03.07 00:33
  • 1
В США оценили создающую проблемы для НАТО ракету России
  • 03.07 00:26
  • 1
Короткие с очередями: новые автоматы «Калашников» испытывают в зоне СВО
  • 03.07 00:03
  • 1
Плохие новости для НАТО: у России есть запас ракет "Орешник" (infoBRICS, Китай)
  • 02.07 23:55
  • 1
Перспективная американская ракета Blackbeard GL
  • 02.07 23:38
  • 1
Интеллектуальные способности высших военных командиров
  • 02.07 23:25
  • 1
"Полный коллапс". Какие слабые места есть в обороне Украины
  • 02.07 23:14
  • 1
В зону СВО поступили плащи для маскировки бойцов
  • 02.07 21:35
  • 1096
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 02.07 21:18
  • 0
Ответ на "В США впечатлились российским «всевидящим монстром»"
  • 02.07 19:10
  • 487
Претензии к администрации сайта