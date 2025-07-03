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ТАСС

Bloomberg: потеря контроля над воздухом грозит Киеву обвалом фронта

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Удар "Искандером" по аэродрому Днепр
Удар "Искандером" по аэродрому Днепр.
Источник изображения: © РИА Новости

По данным агентства, для "Украины наступил критический момент"

НЬЮ-ЙОРК, 2 июля. /ТАСС/. Потеря Украиной контроля над воздушным пространством вследствие нехватки средств ПВО и сокращения западных поставок будет грозить Киеву катастрофическим обвалом оборонительных линий. Такое мнение выразил колумнист агентства Bloomberg Марк Чемпион.

По его мнению, недавняя эскалация конфликта на Ближнем Востоке обернулась выгодой для России, поскольку отвлекла "внимание, энергию и ресурсы [стран Запада] от Украины". Чемпион указывает, что Израиль смог смягчить эффект ракетных ударов Ирана, израсходовав значительную часть снарядов средств противовоздушной обороны, кроме того, помощь в обороне ему оказывали США. "Угроза, может быть, пока и снизилась, но составители планов в Пентагоне обязаны допускать возможность возобновления войны и того, что потребуется больше средств ПВО, что делает их менее доступными для Украины", - пишет журналист.

По его словам, для "Украины наступил критический момент". На фоне неготовности президента США Дональда Трампа оказывать прежний уровень военной поддержки Киеву воздушные удары стали для российской армии неотъемлемой частью стратегии для достижения целей СВО, считает журналист.

"Как только у Украины закончатся средства перехвата воздушных целей, российские воздушные силы - по-прежнему грозные в своих размерах и возможностях, - смогут впервые достичь господства в воздухе по всей стране. Свобода действий, которую имели израильские истребители в небе над Ираном, должна послужить своевременными напоминанием о том, что конкретно это могло бы означать для Украины: катастрофический коллапс оборонительных линий, поскольку ее сухопутные силы будут принуждать к капитуляции бомбардировками", - заключил Чемпион. 

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Израиль
Иран
Россия
США
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Персоны
Трамп Дональд
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