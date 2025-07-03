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Военное обозрение

Глава Минобороны Германии: Берлин направит корабли в Северную Атлантику и Арктику для противостояния «растущей военной активности России»

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Источник изображения: topwar.ru

Новый немецкий канцлер Фридрих Мерц и «старый» министр обороны Борис Писториус продолжают нагнетать ситуацию, пугая всех растущей российской угрозой, чтобы оправдать идущую милитаризацию Германии.

На этот раз глава Минобороны ФРГ заявил, что немецкие военные корабли будут направлены в Северную Атлантику и Арктику с целью противостоять якобы «растущей военной активности России в регионе».

Морские угрозы возрастают. Россия милитаризирует Арктику. Мы наблюдаем рост активности российских подводных лодок, действующих в этом районе

- сказал Писториус.

По его словам, военные корабли Германии по пути на север проведут учения с союзниками по НАТО и впервые примут участие в канадских арктических учениях Nanook недалеко от берегов Гренландии. Помимо надводных судов, в Арктику отправятся и немецкие подводные лодки, добавил министр обороны.

Стоит сказать, что в составе Военно-морских сил ФРГ, согласно данным из открытых источников, находится более 70 кораблей и судов различного типа, включая как минимум 11 фрегатов и 6 подводных лодок. Но вот насколько они способны к выполнению задач в условиях Крайнего Севера - вопрос открытый.

Напомним, что в феврале этого года Писториус призывал восстановить в Германии обязательный призыв в армию из-за той же злополучной «российской угрозы».

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