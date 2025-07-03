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Военное обозрение

Латвийское правительство одобрило передачу Украине большой партии бронетранспортёров Patria 6х6 новой сборки

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Источник изображения: topwar.ru

Латвия передаст Украине бронетранспортеры Patria 6х6, правительство республики одобрило поставку бронетехники для украинской армии. Всего латвийское Минобороны планирует передать 42 машины, а также другое военное оборудование.

Согласно данным от латвийского военного ведомства, Киев получит новые бронетранспортеры Patria 6х6, произведенные на литовских предприятиях. Как утверждает глава Минобороны Латвии Андрис Спрудс, сборка техники для Украины началась еще в феврале этого года, поэтому Киев якобы получит ее уже «в ближайшее время».

Мы продолжаем и в дальнейшем будем поддерживать Украину, как в этом году, так и в следующем. Наладим военную помощь в объеме 0,25% от внутреннего валового продукта.

- заявил Спрудс.

Однако в Киеве рано радуются, прогнозы о получении бронетехники в «ближайшее время» значительно завышены. Все дело в том, что промышленность Латвии способна выпускать не более 30 бронетранспортеров в год. А как пишут украинские СМИ, мощности завода уже загружены выполнением контракта для латвийской армии. А он в приоритете. Так что быстро не получится, хотя бронетехника нужна украинской армии уже сегодня.

Сборкой БТР Patria 6х6 в Латвии занимается совместное предприятие Defense Partnership Latvia, созданное финской компанией Patria и местной Unitruck. Производственный комплекс в Валмиере был запущен в работу в мае 2024 года, сборка БТР для ВСУ стартовала в феврале 2025 года.

Patria 6×6 обладает модульной конструкцией и способна нести различные системы вооружения в зависимости от выполняемых задач. В варианте бронетранспортера машина вмещает до 10 экипированных солдат. Двигатель дизельный, скорость до 100 км/час, запас хода — 700 км.

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Страны
Латвия
Украина
Компании
Patria
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