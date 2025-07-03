«Ростех» поставил в войска новую партию БМП-3

Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех») передал Вооруженным силам (ВС) РФ новую партию боевых машин пехоты БМП-3. Об этом сообщается в пресс-релизе госкорпорации.

«Холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» отгрузил Минобороны России новую партию боевых машин пехоты БМП-3. Благодаря специальным экранам и решеткам машины стали защищеннее. Внедрение новых систем сделало их мобильнее и позволило эффективнее применять вооружение», — говорится на сайте «Ростеха».

Уточняется, что БМП-3 были серьезно модернизированы относительно машин, которые поставлялись до начала специальной военной операции (СВО). Среди нововведений были отмечены бортовые экраны, решетки, комплекты защиты верхней полусферы, комплекс средств снижения заметности, а также специальные приборы и аппаратура, позволяющие повысить мобильность машины и эффективность применения вооружения.

«В «Высокоточных комплексах» выстроена гибкая система производства и модернизации бронетехники. Наряду с наращиванием серийного выпуска боевых машин в них оперативно внедряются востребованные военнослужащими опции», — добавили в госкорпорации.

23 июня сообщалось о поставке в армию новейших мини-ракет для ЗРПК (зенитный ракетно-пушечный комплекс) «Панцирь». Отмечается, что такие мини-ракеты позволят увеличить боекомплект «Панциря» до 48 боеприпасов.