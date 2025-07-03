Создавался для уничтожения советских бронетанковых колонн: ВВС США хотят вывести из эксплуатации все штурмовики А-10 Warthog

Источник изображения: topwar.ru

Если Конгресс США примет проект финансирования, предложенный Пентагоном, то бюджет ВВС США на следующий финансовый год должен составить $184,9 млрд плюс возможный «бонус» в размере $24,7 млрд. К этим $209,6 млрд следует добавить $39,9 млрд, запрошенных для космических сил.

Тем не менее, этой суммы недостаточно для финансирования всех программ ВВС США, тем более что некоторые из них являются приоритетными, например, покупка бомбардировщиков B-21 Raider, разработка истребителя F-47 6-го поколения или развёртывание новой МБР LGM-35A Sentinel.

На этом фоне идёт свёртывание ряда других проектов. Так, Пентагон отменил приобретение у Boeing 26 самолетов ДРЛО E-7A Wedgetail, которые должны были заменить E-3 AWACS. Другой мерой экономии стало сокращение закупки в 2026 году истребителей F-35A с 44 до 24 бортов. Кроме того, речь идет о рационализации авиапарка, в частности, о выводе из эксплуатации 62 F-16C/D, 21 F-15E, 30 F-15C/D, 14 C-130H Hercules, 3 EC-130H Compass Call, 14 KC-135 Stratotanker, 1 B-1 Lancer.

Источник изображения: topwar.ru

Но на этом список не заканчивается. В 2026 году может состояться полный вывод из строя штурмовиков А-10 Warthog (создававшихся для уничтожения советских бронетанковых колонн), о котором говорилось ещё в 2010-х годах. По крайней мере, если Конгресс не будет чинить препятствий, как это было ранее, ссылаясь на то, что этот самолёт всё ещё может быть полезен. Однако ВВС США считают, что штурмовик, построенный вокруг 30-мм пушки Гатлинга GAU-8 Avenger и способный выпускать до 3900 снарядов в минуту, в настоящее время является непригодным для эксплуатации.

Для будущих войн нам нужны самолёты, которые могут выполнять несколько ролей… А полезность А-10 слишком ограничена

- полагают в командовании.

На данный момент в эксплуатации ВВС США остаются последние 162 А-10 Warthog, от которых Пентагон уже давно хочет избавиться.

Отдельный вопрос, не окажутся ли они в конечном итоге на Украине? Вероятность не равна нулю.