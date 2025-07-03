Александр Лукашенко подтвердил планы размещения в Белоруссии до конца года комплекса "Орешник"

ЦАМТО, 2 июля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что к концу текущего года российский комплекс "Орешник" будет размещен на территории республики.

"Мы с (президентом России Владимиром) Путиным в Волгограде договорились. К концу года это оружие будет размещено в Беларуси", – сказал А.Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня независимости Республики Беларусь. Его выступление опубликовала пресс-служба главы белорусского государства.

Президент Белоруссии подчеркнул, что очень благодарен российской стороне за помощь с этим серьезным оружием.

"Орешнику" на земле белорусской быть", – заключил А.Лукашенко.