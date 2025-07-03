МО США выделило 3 млрд. долл. Lockheed Martin на разработку компьютерных решений для системы ПРО Aegis

Офицер ВМС США в рубке управления корабля системы Aegis ("Иджис") во время учений в Румынии.

ЦАМТО, 2 июля. Компания Lockheed Martin Rotary and Mission Systems (LM RMS) получила контракт на сумму около 3 млрд. долл. на разработку компьютерных решений для системы ПРО Aegis, сообщило Министерство обороны США.

"Компания Lockheed Martin Rotary and Mission Systems (LM RMS) получила эксклюзивный 10-летний рамочный контракт на разработку неопределенного количества компьютерных решений с предельной суммой в 2,968 млрд. долл.", – цитирует "РИА Новости" сообщении пресс-службы Минобороны США.

В документе говорится, что компания LM RMS будет проводить исследования, разрабатывать концепции и программные решения для модернизации всех этапов работы системы защиты от баллистических ракет (планирование, обнаружение, управление, перехват и оценка) в соответствии с требованиями правительства.

Срок действия контракта – с июля 2025 года по июнь 2035 года. Работы будут проводиться в Мурстауне (шт.Нью-Джерси).