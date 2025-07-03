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Военное обозрение

«Спор гусеницы против колёс больше не уместен»: французский генерал призывает готовиться к полномасштабной войне

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AMX-10P

В последние годы французское командование фактически занималось трансформацией войск в лёгкие экспедиционные силы, предназначенные для борьбы с технологически неравным противником. Так, была запущена обширная программа закупки новой колёсной техники, главным образом бронеавтомобилей, в то время как гусеничные машины, такие как БМП AMX-10P, выводились из эксплуатации.

Однако на фоне украинского конфликта ряд высокопоставленных военных приходит к выводу о нерациональности такого подхода. В журнале Fantassins, издаваемом Пехотной школой, опубликована статья генерала Режиса Антониоза, командира 2-й бронетанковой бригады, а также командиров 92-го пехотного полка и 16-го стрелкового батальона, в которой излагаются аргументы в пользу оснащения армии гусеничными БМП.

Как указывается, в рамках подготовки к полномасштабной войне практически все страны НАТО модернизируют свои механизированные части, закупая новые гусеничные БМП, так как они превосходят колёсные бронемашины с точки зрения тактической мобильности, огневой мощи и брони/выживаемости.

Как призывают французские военные, на поле боя необходимы тяжёлые бригады: «спор гусеницы против колёс больше не уместен». Новая БМП должна быть снаряжена ПТУР с дальностью огня не менее 4000 м, а также 30-мм или 40-мм автоматической пушкой и иметь средства борьбы с FPV-дронами. При этом её экипаж должен состоять из 2 бойцов, чтобы больше солдат могли действовать в качестве десантной команды. Этот подход очень похож на концепцию новой американской БМП XM30/M30.

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Страны
США
Проекты
NATO
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