ВВС Парагвая приняли первую партию самолетов A-29 "Супер Тукано"

ЦАМТО, 2 июля. Бразильская компания Embraer объявила о передаче командованию ВВС Парагвая четырех новых учебно-боевых самолетов EMB-314/A-29 "Супер Тукано".

На церемонии, проведенной 30 июня на авиабазе "Сильвио Петтиросси" (недалеко от Асунсьона), присутствовали президент Парагвая Сантьяго Пенья, вице-президент Педро Альяна, министр национальной обороны Оскар Гонсалес и другие официальные лица.

По оценке командующего ВВС Парагвая генерала Хулио Фуллаондо, поставка A-29 "Супер Тукано" представляет собой самое важное приобретение за последние 38 лет (в 1987 году были приобретены T-27 "Тукано").

Первоначально предполагалось, что перелет A-29 в Парагвай будет выполнен 27 июня, но из-за несвоевременно оформленных документов поставка была отложена на несколько дней.

Ожидается, что оставшиеся два самолета прибудут в Парагвай в период с октября по ноябрь текущего года.

Как сообщал ЦАМТО, в начале мая 2024 года президент Парагвая Сантьяго Пенья сообщил о подписании письма о намерении приобрести 6 учебно-боевых самолетов EMB-314/A-29 "Супер Тукано" бразильской компании Embraer.

В июле 2024 года компания Embraer Defense & Security объявила о подписании контракта на поставку 6 самолетов A-29 "Супер Тукано" командованию ВВС Парагвая. Помимо УБС, комплект поставки включает оборудование FLIR, средства связи, вооружение, логистическую поддержку на один год, обучение 8 пилотов и 12 технических специалистов. Общая стоимость продажи составила 101,61 млн. долл.

В ноябре 2024 года Министерство обороны Парагвая заключило с Национальным банком экономического и социального развития Бразилии (Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social – BNDES) кредитное соглашение на сумму 600 млн. реалов (около 101 млн. долл.) в поддержку экспорта 6 самолетов A-29 "Супер Тукано" для ВВС страны.

Как ожидается, А-29 обеспечат ВВС Парагвая возможность ведения вооруженной разведки, непосредственной авиационной поддержки, контроля границ, а также обучения и повышения квалификации пилотов на базе единой платформы.

Для усиления защиты воздушного пространства страны власти Парагвая также заключили в рамках программы "Иностранные военные продажи" (FMS) контракт стоимостью около 45 млн. долл. на поставку РЛС AN/TPS-78 производства американской корпорации Northrop Grumman. Ее установка займет 27 месяцев.

Кроме того, в Израиле проводится ремонт двух вышедших из строя тактических РЛС EL/M-2106NG ВВС Парагвая. Стоимость работ оценивается в 2 млн. долл. Ранее ВВС Парагвая также провели модернизацию имеющихся самолетов AT-27 "Тукано".