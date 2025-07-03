FA: США рискуют проиграть битву за Арктику

Борьба за Арктику станет новой Большой игрой XXI века, в которой США рискуют проиграть, пишет FA. К борьбе за важнейшие полезные ископаемые, морские маршруты, рыболовство, природные ресурсы, глубоководную добычу и спутниковую связь США к не готовы — в отличие от России, отмечается в статье.

Хизер А. Конли (Heather A. Conley)

“Борьба за Арктику и ее огромные ресурсы станет новой Большой игрой XXI века”, — объявил в февральском интервью Стив Бэннон, бывший главный стратег во время первого срока Трампа. Борьба держав, разворачивающаяся на Крайнем Севере, действительно имеет много общего с оригинальной "Большой игрой" — соперничеством XIX века между двумя великими державами той эпохи, Британской и Российской империями, за доступ к стратегически и экономически ценным территориям в Центральной Азии. В нынешние времена Китай, Россия и США аналогичным образом стремятся расширить свои территории и влияние. Современные державы снова жадны до экономических богатств и буферных зон. А если конкуренция усилится, на всех военных упражнениях игроков может быть поставлен такой же крест, как и у предшественников: холодная погода.

Своевременный и информативный рассказ о том, как Соединенные Штаты приобрели и поддерживали свой статус арктической державы можно прочесть в недавней книге бывшего американского дипломата Мэри Томпсон-Джонс America in the Arctic ("Америка в Арктике"). Томпсон-Джонс предупреждает, что после в целом исторически успешного наращивания присутствия США в Арктике Вашингтон в настоящее время уделяет недостаточное внимание региону, который стал центром внимания великих мировых держав.

Но даже спустя то короткое время, прошедшее с момента написания книги, новые события повысили ставки. После вступления в должность Трамп нацелился на Арктику, часто провокационно упоминая Канаду как “51-й штат” и обещая, что Соединенные Штаты “получат” Гренландию, автономную территорию Дании, “так или иначе”. Сотрудничество между Россией и Китаем, тем временем, продолжает расти с 2022 года, когда обе страны провозгласили “безграничное партнерство”, которое вылилось в совместные арктические научные, космические и военные операции, включая береговую охрану и морское патрулирование. А недавние контакты Вашингтона с Москвой привели к неожиданному результату: если переговоры приведут к какой-либо крупной сделке, то последующие геополитические перестановки могут полностью поменять ход игры.

Как бы то ни было, грядет борьба за важнейшие полезные ископаемые, морские маршруты, рыболовство, природные ресурсы, глубоководную добычу и спутниковую связь, и США к этому не готовы. В течение многих лет Россия и Китай готовились воспользоваться преимуществами новых арктических морских маршрутов, совершенствуя свои подводные военные и научные возможности и оттачивая тактику гибридной войны, пока США отвлекались на решение других проблем. Для того чтобы составить конкуренцию, США необходимо будет значительно увеличить свое военное, экономическое, научное и дипломатическое присутствие в Арктике в тесном сотрудничестве с союзниками Америки. Если Вашингтон в ближайшее время не разберется с недостатками и противоречиями своей арктической стратегии, внезапно может выясниться, что в новой большой игре Вашингтон окажется уже среди проигравших.

Состав игроков

Томпсон-Джонс повествует о богатом арктическом опыте США, включая их активную роль в формировании арктической политики Канады, Дании (через Гренландию), Финляндии, Исландии, Норвегии, России и Швеции и упоминая из жизни каждой арктической страны. Бывший дипломат США, работавшая в Канаде, Томпсон-Джонс выражает свое глубокое восхищение людьми, живущими в Арктике, и свое понимание неумолимых последствий изменения климата, стремления к безопасности и ценности друзей и союзников в те времена, когда, как гласит инуитская пословица, “ломается лед”. Книга заканчивается резкой, но меткой критикой явной аморфности арктической политики Вашингтона в последние годы. Томпсон-Джонс, написавшая книгу еще до прошлогодних президентских выборов в США, рекомендует будущим лидерам уделять больше внимания изменению климата и многосторонней дипломатии в рамках обширной арктической стратегии — но с возвращением Трампа этот совет быстро устарел.

Президенту США, скорее всего, больше подходит предположение Томпсон-Джонс о том, что у Соединенных Штатов есть то, что она называет “моментом Лонгйира”, отсылая к промышленнику со Среднего Запада по имени Джон Лонгйир, который в 1901 году совершил плавание к архипелагу Шпицберген и “увидел железную руду и большие возможности”. В 1906 году Лонгйир основал Arctic Coal Company (Арктическую угольную компанию) и старался выстроить и поддерживать промышленность в Арктике. В конечном счете его поддержало правительство США. Томпсон-Джонс пишет, что это предприятие стало “глубоким концептуальным сдвигом” в арктической политике США: эра повышенных амбиций началась.

Более века спустя США необходимо вновь включиться в гонку за “большими возможностями” в Арктике, если они хотят составить конкуренцию своим соперникам — России и Китаю. Все три игрока инвестируют в регион, но по-разному. Для России, владеющей обширными территориями в Арктике, этот регион жизненно важен для ее военного и экономического выживания. Для Китая Арктика представляет собой возможность диверсифицировать свои глобальные экономические интересы. А для США, которые обеспечили свое присутствие в Арктике, купив в 1867 году территорию Аляски у России — эту продажу Дмитрий Рогозин, бывший заместитель премьер-министра России, назвал “предательством статуса российской державы”, — этот регион является оборонительным фронтом на севере.

Арктика вдохнула жизнь в геополитическую стратегию президента России Владимира Путина. Он стремится развивать Северный морской путь, который проходит через северные прибрежные воды России и усеян новой портовой инфраструктурой, связанной железнодорожным сообщением с субарктическими регионами страны. Новый флот российских ледоколов будет сопровождать зарегистрированные суда по маршруту, что поспособствует экспорту российских природных ресурсов и перевозке китайских товаров с востока на запад. В этом крупномасштабном проекте Томпсон-Джонс прослеживает отголоски жестокого наследия: зверской кампании советского лидера Иосифа Сталина по созданию инфраструктуры в Арктике, в ходе которой дороги, железные дороги и шахты строились с использованием принудительного труда. Многие из рабочих погибли во время строительства. Одна из дорог была известна как “Дорога на костях”, потому что в ее основании было похоронено так много рабочих, что “на каждый метр дороги приходится по одному трупу”.

Путинское экономическое и военное строительство в регионе протекает менее жестоко, чем сталинское, но столь же амбициозно: оно движимо хроническим чувством незащищенности России и страхом потерять контроль над своей территорией. После распада СССР военные базы в Арктике были закрыты, разрушенная инфраструктура осталась без ремонта, и многие жители Арктики, лишенные государственных субсидий, переехали в другие места. Сегодня российские власти пытаются предотвратить дальнейшее ухудшение положения населения Арктики. Полярные лагеря также являются излюбленным местом для отправки политических заключенных, которые угрожают правительству, таких как, например, лидер оппозиции Алексей Навальный*, который умер при подозрительных обстоятельствах в одной из таких тюрем в 2024 году. Россия строит и восстанавливает военные базы в Арктике, отчасти для того, чтобы улучшить свои возможности по контролю по мере роста коммерческой активности вдоль Северного морского пути. Внезапное появление российских флагов, крестов и православных священников не только в российской Арктике, но и на дальнем севере Норвегии (весьма тревожный знак) является декларацией принадлежности земель к России в прошлом, настоящем и будущем.

Китай присоединился к арктической игре совсем недавно. Несмотря на отсутствие каких-либо территорий Арктики у себя, Китай объявил себя “приарктической державой”, основываясь на картах XV века и собственной заинтересованностью в управлении регионом. Начиная с 2004 года, когда Китай открыл свою первую исследовательскую станцию на Шпицбергене, китайцы использовали научное сотрудничество для расширения своего присутствия и знаний об Арктике. Позже Китай начал развивать деловые отношения с Канадой и скандинавскими странами, но эти страны настороженно отнеслись к условиям инвестирования и, под давлением Вашингтона, постепенно ограничили доступ Пекина к региону.

Еще одна возможность появилась после начала российской СВО в феврале 2022 года. Столкнувшись с потерей европейских рынков, прекращением партнерских отношений с западными энергетическими компаниями и бюджетными ограничениями военного времени, Москва приветствовала китайские инвестиции, воспринимая те, как способ восполнить эти потери. Китай увеличил финансирование российских проектов по сжижению природного газа в Арктике и развитию соответствующей инфраструктуры вдоль Северного морского пути, расширяя свое коммерческое присутствие в регионе.

США, со своей стороны, являются арктической державой в экономическом смысле с покупки Аляски. Приобретена та была для обеспечения себе доступа к природным ресурсам этих земель. Впервые они попытались приобрести Гренландию в 1868 году по той же причине, и дальнейшие попытки завладеть островом в 1910, 1946 и 2019 годах были продиктованы как экономическими соображениями, так и соображениями безопасности. После Второй мировой войны США расширили свое присутствие в Арктике с помощью сети региональных альянсов и инфраструктурных проектов. В 1950-х годах США построили линию раннего радиолокационного обнаружения — цепь радиолокационных станций, пересекавшую Аляску, Канаду, Гренландию, Исландию и Фарерские острова. Она действовала до 1993 года с целью защиты от возможных ракетных атак со стороны СССР. В сотрудничестве с Канадой США построили шоссе на Аляске и создали интегрированную систему ПВО, известную как NORAD. Совместно с союзниками по НАТО американские военные патрулировали воды и воздушное пространство Северной Атлантики, особенно вокруг Гренландии, Исландии и Британии, с целью обнаружения советских, а затем и российских атомных подводных лодок и бомбардировщиков.

Арктика по-прежнему жизненно необходима для экономики и безопасности США. В Анкоридже (штат Аляска) находится четвертый по загруженности грузовой аэропорт в мире. Почти все радиолокационные системы Соединенных Штатов и противоракеты наземного базирования расположены в штате, высокая широта которого позволяет заблаговременно обнаруживать приближающиеся угрозы. Недавние двусторонние соглашения по обороне со всеми пятью странами Северной Европы и вступление Финляндии и Швеции в НАТО в 2023 и 2024 годах, соответственно, укрепили коллективную оборону в Арктике. Но Вашингтон пренебрег своими собственными возможностями в регионе. Военные чиновники США часто возмущаются отсутствием портовой и авиационной инфраструктуры, ледоколов, спутников, сенсоров, оборудования для работы в холодную погоду и подготовленных кадров, необходимых для обороны Арктики.

Игровая доска

Вожделенный для России, Китая и США приз — это контроль. Как сказал в 1935 году американский летчик Билли Митчелл: “Тот, кто завладеет Аляской, завладеет миром”. Контроль над арктическими территориями дает несколько преимуществ. Перемещение через полярные регионы сокращает расстояния, которые должны преодолевать грузовые суда, самолеты, подводные кабели или межконтинентальные баллистические ракеты для достижения места назначения. В регионе расположены наземные станции спутниковой связи и орбитальные пусковые площадки, которые важны как для гражданских, так и для военных операций. Высокоширотная коммуникационная инфраструктура, хотя и имеет определенные ограниченная, имеет жизненно важное значение для отслеживания судов, наблюдения за погодой и интеграции систем наблюдения. Арктические земли и морское дно также содержат огромное количество важнейших полезных ископаемых и энергетических ресурсов, а арктические воды становятся все более важным источником пищи, поскольку повышение температуры океана вынуждает рыбу плыть на север в поисках более холодных вод.

Таким образом, сражаться будут в основном за дно Арктики, международные воды и за доступ в космос.Атомные подводные лодки США и России уже патрулируют зоны, где подводные кабели соединяют Европу и США, и меры безопасности, вероятно, будут усиливаться, поскольку российские и китайские суда нацеливаются на новые кабели. Страны также будут стремиться обеспечить себе доступ к важнейшим полезным ископаемым. В 2023 году комиссия ООН, работающая под Конвенцией ООН по морскому праву, вынесла рекомендации, которые поддержали большинство претензий России на расширение своего внешнего континентального шельфа вглубь центральной Арктики (и в конечном счете России придется провести переговоры с Канадой и Данией, чтобы урегулировать взаимные претензии). Разработка месторождений на морском дне в этом районе может увеличить коммерческое и военное присутствие России в международных водах.

Споры о статусе двух арктических морских путей — российского Северного морского пути и канадского аналога — Северо-Западного прохода, — вероятно, продолжатся. И Россия, и Канада заявляют, что эти проходы являются внутренними водами, но США и другие страны считают их международными водами и, следовательно, на них не распространяются национальные законы или ограничения. По мере таяния полярных льдов может открыться третий трансполярный маршрут, который почти полностью пролегает в никем не оспоримых международных водах, и США потребуется дополнительная морская инфраструктура и инфраструктура для наблюдения, чтобы подготовиться к его более широкому использованию. Китай уже начал проверять жизнеспособность этого маршрута, отправив по нему в 2012 году ледокол.

И, наконец, размещение наземных спутниковых станций и полярных станций запуска на земную орбиту в Арктике будет иметь критическую важность для космической гонки. Как Россия продемонстрировала в ходе конфликта на Украине, страна, которая контролирует глобальные навигационные системы и может обезвреживать спутники своих противников, получит огромное военное преимущества.

Игра на победу

США, к сожалению, не готовы к возникающей конкуренции. Несмотря на усилия Конгресса, особенно делегаций из Аляски, Мэна и Вашингтона, направленные на то, чтобы убедить сменяющие друг друга администрации выделить необходимые ресурсы для региона, для оборонных кругов США Арктика была низким приоритетом. Недостаточное финансирование и недостаточное внимание порождают порочный круг, порождая безыскусные арктические стратегии, которым не хватает адекватных бюджетов и четких командных структур. Чтобы вернуться в игру, США необходимо наращивать свое военное и экономическое присутствие в Арктике, тесно сотрудничая со своими арктическими союзниками в целях укрепления своих научных сетей и сетей наблюдения, чтобы лучше выявлять угрозы и защищаться от них.

Наиболее заметным признаком недостаточной подготовки США является их устаревающий ледокольный флот. ВМС США не располагают надводными кораблями с ледовой защитой —классом судов, которые могут перемещаться по большей части в безледных водах. Береговая охрана США располагает всего тремя ледоколами — более мощными судами, предназначенными для расчистки проходов через твердые льды, — но сегодня в эксплуатации находятся только два из них, и они должны работать как в Арктике, так и в Антарктике. Только один корабль, которому 50 лет, может пробиться сквозь 20-футовый (примерно шестиметровый. — Прим. ИноСМИ) слой льда. В 2024 году Вашингтон приобрел третий коммерческий ледокол, построенный в 2012 году, но на нем должны быть проведены работы, прежде чем он станет полностью рабочим; выполнение работ ожидается в следующем году. Это судно, способное пробивать почти пятифутовый (примерно полутораметровый. — Прим. ИноСМИ) слой льда, предназначено для замены старых американских ледоколов до тех пор, пока не будет построен новый, более мощный ледокол, который администрация Трампа впервые заказала в 2019 году. Намеченный срок реализации этого проекта, в настоящее время 2030 год, был отложен из-за неоднократных изменений в проекте и деградации компетенций по данному вопросу в США, ведь на верфях еще с 1970-х годов не строили тяжелых ледоколов, способных пробивать лед толщиной в 21 фут (примерно шесть метров. — Прим. ИноСМИ).

Проблема выходит далеко за рамки ледоколов. Соединенные Штаты не располагают достаточным военным присутствием или морской инфраструктурой, такой как глубоководные порты, для защиты обширных арктических пространств. Например, вооруженные силы США могут использовать космическую базу Питуффик на северном побережье Гренландии, но они не могут обеспечить безопасность всего острова целиком. Администрация Трампа также ставит под угрозу важнейшие арктические альянсы. Ее агрессия в отношении Канады и Дании подтолкнула обе страны к наращиванию своих возможностей: ранее в этом году Канада объявила о планах строительства двух новых ледоколов и трех новых военных баз в Арктике, а Дания объявила о повышении трат на безопасность на два миллиарда долларов в январе и еще на 600 миллионов долларов на суда наблюдения в апреле, но это грозит нанести ущерб отношениям с США в долгосрочной перспективе. Если Вашингтон хочет конкурировать с Китаем и Россией, ему нужно, чтобы его арктические друзья были целиком и полностью на его стороне.

Вашингтон также должен начать вкладывать серьезные деньги в развитие арктического потенциала США. Трамп неоднократно говорил об интересах США в Арктике, и с 2021 года Конгресс настаивает на включении в бюджет Пентагона многолетнего финансирования инициативы по обеспечению безопасности в Арктике. Настало время воплотить этот план в жизнь. Военно-морским силам США нужны корабли, защищенные ото льда. Трамп неоднократно призывал построить 40 ледоколов, но в таком количестве они не нужны, да и это число нереалистично. Береговая охрана заявила, что им нужно восемь или девять, и даже для достижения этого числа в разумные сроки потребуется, чтобы большая часть работы была сделана на иностранных верфях. Взлетно-посадочные полосы, радарные системы и другие военные объекты, поврежденные таянием вечной мерзлоты, нужно отремонтировать и укрепить. Для наблюдения за обширными пространствами Арктики и, в частности, для обнаружения российской или китайской военной активности необходимо увеличить численность персонала и бомбардировщиков дальнего радиуса действия, улучшить и увеличить количество портовых сооружений и датчиков вдоль берегов Гренландии, усовершенствовать спутниковую связь, добавить подводные беспилотные аппараты и провести картографию морского дна. Как сказал американский генерал Грегори Гийо, глава Северного командования США, выступая в феврале в Конгрессе: “Вы не можете победить то, чего не видите”.

Американские военные также должны распределять ответственность за операции в Арктике под единым региональным командованием. В существующей структуре, разработанной в 2011 году, оперативные обязанности разделены между Европейским командованием США, которое контролирует европейскую Арктику, Северным командованием США и американо-канадской организацией NORAD, которые совместно контролируют Северную Америку. Индо-Тихоокеанское командование США, тем временем, управляет основной частью расположенной на Аляске подразделений армии США, при которых имеется силы, которые можно использовать при холодной погоде, а также воздушно-десантные войска. Поскольку каждое командование сосредоточено на своем собственном участке, ни одно подразделение не контролирует Арктику целиком. Даже восточное и западное побережья Гренландии находятся под отдельными военными юрисдикциями. Объединенное субрегиональное арктическое командование США было бы способно обнаруживать действия противника в Арктике и реагировать на них и поддерживать региональные командования.

США также могут предпринять четкие шаги для получения доступа к важнейшим полезным ископаемым Арктики. Один из них заключается в том, чтобы Министерство энергетики и Госдепартамент разработали специальную арктическую инициативу, основанную на Партнерстве по обеспечению безопасности полезных ископаемых (объединяющем 14 стран и Европейский союз, образованном в 2022 году), для увеличения государственных и частных инвестиций в устойчивую добычу полезных ископаемых и связанную с ней инфраструктуру на Аляске, в Гренландии и в других арктических регионах. Другим шагом является расширение арктической территории США — не покупкой Гренландии или присоединением Канаду, а расширением внешнего континентального шельфа США в Беринговом море и Северном Ледовитом океане. Администрация Байдена начала этот процесс в 2023 году, составив карту территории площадью 151 700 квадратных морских миль в качестве продолжения суши Аляски в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву. Несмотря на то, что Вашингтон не подписал эту конвенцию, он все еще может подать заявку на эти воды в соответствующую комиссию ООН. Более того, Соединенные Штаты должны ратифицировать этот договор, который подписали и Китай, и Россия, чтобы сформировать будущее управление разработкой морского дна и использовать его положения для привлечения Пекина и Москвы к ответственности за нарушения морского законодательства.

За последние два десятилетия Вашингтон разработал десятки арктических стратегий, и в то же время его позиция в Арктике ослабла, а сам Вашингтон в последнее время оттолкнул от себя своих же арктических союзников. Но сейчас настало время для согласованных действий.

Россия и Китай уже сделали первые шаги. США, приняв как руководство к действию цитату из книги Редьярда Киплинга “Ким”, написанной в 1901 году, действие которой разворачивается в Центральной Азии XIX века, теперь должны "продвигаться все дальше и дальше на Север, играя в Большую игру".

*включен в список террористов и экстремистов