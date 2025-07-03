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Военное обозрение

«Полный провал конкурента С-400»: в индийской прессе раскритиковали дебют китайского ЗРК HQ-9B на поле боя

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Источник изображения: topwar.ru

HQ-9B

Приобретение Пакистаном китайской системы ПВО HQ-9B, которую Пекин рекламирует как конкурента российской ЗРС С-400 «Триумф», подверглось критике после её неудовлетворительного дебюта на поле боя.

Как указывается в индийском издании IDRW, HQ-9B показала неважные результаты во время проведения Нью-Дели операции «Синдур», в рамках которой ВВС страны 7–10 мая 2025 года нанесли серию ударов по военной инфраструктуре Пакистана:

Неспособность системы перехватывать индийские ракеты и беспилотники выявила существенные недостатки в работе комплекса ПВО.

HQ-9B – это усовершенствованный вариант китайского ЗРК Hongqi-9, который был приобретен Исламабадом в 2021 году. HQ-9B, позиционируемый Китаем как экономически эффективная альтернатива российским и западным системам, имеет заявленную дальность огня 250–300 км и обладает способностью поражать до 8–10 целей одновременно на скорости до 14 Махов ракетами с полуактивной радиолокационной ГСН.

Китайские поставщики заверили Пакистан, что система соответствует возможностям С-400, что побудило Исламабад отказаться от переговоров с Россией по закупке С-300ПМУ-2 или С-350 «Витязь»

- отмечается в издании.

Как указывается, приобретенные Индией комплексы С-400 обеспечивают дальность обнаружения 600 км и дистанцию поражения 400 км. ЗРК способен отслеживать 100 целей и поражать 36 одновременно. РЛС с АФАР, включая радары 91Н6Е и 92Н6Е, обеспечивают 360-градусное покрытие и превосходную устойчивость к средствам радиоэлектронного противодействия. С-400 вооружена 4 типами ракет (40Н6, 48Н6Е3, 9М96Е2, 9М96Е), что позволяет выстраивать многоуровневую защиту.

Источник изображения: topwar.ru

С-400

По словам автора, во время операции «Синдур», С-400 перехватила несколько пакистанских беспилотников и ракет, а также сбила самолёт ДРЛОиУ Saab Erieye-2000 ВВС Пакистана на расстоянии 314 км, «что является рекордом для систем ПВО»:

Несмотря на развёртывание HQ-9B в стратегически важных местах, ему не удалось перехватить ни одного боеприпаса, поскольку индийские системы РЭБ, включая глушители EL/M-2083, ослепили его радар HT-233 C-диапазона.

В итоге, как отмечается, ПУ и КП HQ-9B были уничтожены в Лахоре. Ряд китайских обозревателей из социальных сетей раскритиковал порядок применения комплекса:

HQ-9 обладает большими способностями, но отсутствие подготовки у пакистанских военных сделало его бесполезным.

Полуактивная радиолокационная ГСН HQ-9B требует постоянного подсвета цели, что делает систему уязвимой для противорадиолокационных ракет, таких как Rudram-1, и для глушения истребителями Rafale ВВС Индии.

В итоге военные объекты Пакистана оказались беззащитными перед индийскими ракетами BrahMos, в частности, авиабаза Нур-Хан:

Результаты видны всему миру.

Как указывается, неудовлетворительный дебют HQ-9B на поле боя побудил Пакистан искать альтернативы этому комплексу. Так, Исламабад проявляет интерес к турецким ЗРК SIPER Block 1 и 2, которые обеспечивают улучшенную устойчивость к средствам РЭБ, и к китайским системам ПРО HQ-19.

HQ-9B – конкурент российской ЗРС С-400 – полностью провалился на поле боя

- делается вывод в индийской прессе.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Пакистан
Россия
Продукция
40Н6
HQ-9
PJ-10 Brahmos
Rafale
С-300
С-300П
С-300ПМУ-2
С-350 50Р6А "Витязь"
С-400 Триумф
Проекты
АФАР
БПЛА
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