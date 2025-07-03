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Военное обозрение

Американская компания займётся модернизацией истребителей МиГ-29 ВВС Индии

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Источник изображения: topwar.ru

Индийская компания Reliance Defence оформила стратегическое партнёрство с американским оборонным подрядчиком Coastal Mechanics, предусматривающее техническое обслуживание, ремонт, в том числе капитальный, и модернизацию боевых систем на общую сумму в 20 тыс. крор ($2,34 млрд).

Речь идёт о совместном проведении работ для критически важных для войск Индии платформ, в частности, свыше 100 истребителей Jaguar, более 100 истребителей МиГ-29, парка ударных вертолётов Apache, зенитных орудий L-70 и других устаревших изделий, требующих долгосрочного обслуживания и модернизации.

Предполагается создание совместного предприятия в штате Махараштра для обслуживания как индийского, так и экспортного рынков, которое будет предоставлять полный спектр услуг по ТОиР.

Американская компания Coastal Mechanics занимается как производством, так и поиском на мировом рынке через широкую сеть субподрядчиков труднодоступных деталей для устаревших боевых систем, а также восстановлением и модернизацией изделий.

Благодаря нашей работе военные ведомства стран мира экономят сотни млн долларов и бесчисленное количество человеко-часов, обеспечивая эксплуатационную готовность критически важных систем

- говорится на сайте компании.

Индийский конгломерат Reliance Group стремится войти в тройку ведущих оборонных подрядчиков страны. По всей видимости, обслуживание и модернизация МиГ-29 с участием американского партнёра должны стать одной из основных статей его доходов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
США
Продукция
AH-64
SEPECAT Jaguar
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