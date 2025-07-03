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РИА Новости

"Ростех" передал Минобороны партию БМП-3

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Боевая бронированная гусеничная машина - БМП-3
Боевая бронированная гусеничная машина - БМП-3.
Источник изображения: © Фото : госкорпорация "Ростех"

"Ростех" передал в армию партию более защищенных боевых машин пехоты БМП-3

МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Партия более защищённых боевых машин пехоты БМП-3, оснащённых дополнительными системами повышения точности применения оружия, передана в российские войска, сообщила журналистам пресс-служба "Ростеха".

"Холдинг "Высокоточные комплексы" Госкорпорации "Ростех" отгрузил Минобороны России новую партию боевых машин пехоты БМП-3. Благодаря специальным экранам и решеткам машины стали защищеннее. Внедрение новых систем сделало их мобильнее и позволило эффективнее применять вооружение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что боевые машины третьего поколения холдинг по действующим контрактам поставляет в войска ежемесячно в полном объеме.

В госкорпорации подчеркнули, что современная версия БМП-3 в штатной комплектации значительно отличается от машин, которые поставлялись до начала спецоперации. За последние три года в ее конструкцию были внедрены десятки изменений, которые основаны на пожеланиях военнослужащих и опыте применения бронетехники в реальных боевых действиях.

Новые БМП-3 получили не только бортовые экраны, решетки, комплекты защиты верхней полусферы, комплекс средств снижения заметности, но и специальные приборы и аппаратуру, позволяющие повысить мобильность машины и эффективность применения вооружения.

"Ежедневно военпреды контролируют весь процесс производства боевых машин – от заготовки до ходовых и стрельбовых испытаний на полигоне. Как и заводской коллектив, представители заказчика работают на производстве по 12 часов, а если необходимо - то и круглосуточно. Есть государственная задача – обеспечить армию надежной бронетехникой, и мы ее выполняем", - приводит пресс-служба слова военного представителя на заводе-изготовителе.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БМП-3
Компании
Минoбороны РФ
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