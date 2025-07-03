В Северной Корее "Грады" замаскировали под самосвалы, фургоны и прицепы

Источник изображения: Фото: ЦТАК

Удивительные модификации версии реактивной системы залпового огня "Град" находятся на вооружении Рабоче-Крестьянского Красного ополчения и Красной молодой гвардии КНДР.

Эта техника была показана в сентябре 2023 года во время парада в Пхеньяне. Например образцы 122-мм РСЗО, выполненные на основе самосвалов местного (или китайского ) производства. В кузове каждого автомобиля находится по 12 направляющих, причем они сверху прикрыты маскировочными щитами. При стрельбе задний борт откидывается. Если все вернуть в походное положение, то такие автомобили невозможно отличить от обычных.

Источник изображения: Фото: ЦТАК

Другие образцы - на базе фургонов. Для запусков боеприпасов у них поднимается часть крыши, задние двери также открываются. Они хорошо замаскированы под гражданскую технику.

Третий вариант - это двухосные прицепные установки, буксируемые сельскохозяйственными колесными тракторами. Они уже окрашены в защитные цвета.

Источник изображения: Фото: ЦТАК

Как можно понять, техника предназначена для партизанских действий в случае агрессии США при поддержке войск Южной Кореи. Сообщалось, что в народном ополчении этого государства состоят до пяти миллионов человек, так что вторгнувшимся империалистам, если они рискнут напасть, не поздоровится.

Источник изображения: Фото: ЦТАК

Роман Катков