В США назвали главное преимущество танка «Армата»

19FortyFive назвал главным преимуществом танка Т-14 «Армата» необитаемую башню

Необитаемая башня, которую получил российский танк Т-14 «Армата», повышает живучесть экипажа. Главное преимущество машины назвали в публикации американского издания 19FortyFive.

«Западные аналитики любят доставлять танку Т-14 много огорчений, и на то есть веские причины. Однако на момент своего появления в Т-14 был внесен ряд действительно инновационных решений в конструкцию. В отличие от обычных танков, где экипаж управляет основным орудием из башни, башня Т-14 полностью автоматизирована и управляется дистанционно», — говорится в материале.

Экипаж «Арматы» разместили в бронированной капсуле в передней части корпуса. Это позволило изолировать танкистов от боеприпасов и топлива. В публикации подчеркнули, что такую компоновку до сих пор не переняли ни в одном серийном танке.

В апреле издание 19FortyFive писало, что британский перспективный танк Challenger 3 имеет преимущество перед российским Т-14, который не используют в боях.