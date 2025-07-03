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В США назвали главное преимущество танка «Армата»

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Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС.

19FortyFive назвал главным преимуществом танка Т-14 «Армата» необитаемую башню

Необитаемая башня, которую получил российский танк Т-14 «Армата», повышает живучесть экипажа. Главное преимущество машины назвали в публикации американского издания 19FortyFive.

«Западные аналитики любят доставлять танку Т-14 много огорчений, и на то есть веские причины. Однако на момент своего появления в Т-14 был внесен ряд действительно инновационных решений в конструкцию. В отличие от обычных танков, где экипаж управляет основным орудием из башни, башня Т-14 полностью автоматизирована и управляется дистанционно», — говорится в материале.

Экипаж «Арматы» разместили в бронированной капсуле в передней части корпуса. Это позволило изолировать танкистов от боеприпасов и топлива. В публикации подчеркнули, что такую компоновку до сих пор не переняли ни в одном серийном танке.

В апреле издание 19FortyFive писало, что британский перспективный танк Challenger 3 имеет преимущество перед российским Т-14, который не используют в боях.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Армата
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